Žatec se zápisu na seznam UNESCO nedočkal. Nominace byla doporučena k přepracování

Česko má dosud na seznamu nemovitých památek UNESCO dvanáct zápisů. Kromě historických center Prahy, Telče a Českého Krumlova jsou to například i Lednicko-valtický areál, zámek v Litomyšli nebo brněnská funkcionalistická vila Tugendhat. Žatec sice zatím neuspěl, ale o nominaci se může v budoucnu ucházet znovu.

Manáma/Praha/Žatec - Český Žatec jako město chmele se na prestižní seznam památek UNESCO nyní nedostal. Příslušný výbor mezinárodní organizace doporučil přepracování nominace a její rozšíření o příklady pěstování chmele, sdělila mluvčí českého ministerstva kultury Simona Cigánková.

Výbor světového dědictví UNESCO již od minulého víkendu jedná v Bahrajnu o nových památkách zařazených na Seznam světového dědictví. Místostarosta Žatce Jaroslav Špička uvedl, že na rozhodnutí je důležité to, že projekt nedostal stopku.

"Mezivládní výbor pro světové dědictví na svém právě probíhajícím 42. zasedání v Bahrajnu nominaci ČR: Žatec, město chmele na Seznam světového dědictví nezapsal, nominace byla odložena, respektive doporučena k přepracování a k rozšíření o příklady pěstování chmele. V tuto chvíli se nominace soustředila především na zpracování chmele," uvedla Cigánková.

"I když nemůžeme tedy výsledek dosavadních prací letos ještě slavit, získali jsme nezávislý názor na to, jak zajímavost pěstování a zpracování chmele v Žatecké oblasti vnímá mezinárodní odborné společenství," dodala.

Žatec se může o zápis znovu ucházet

Vlastní téma bylo podle ní označeno za zajímavý příspěvek do "prezentace dědictví zemědělství s přesahem do specializace města". České republice bylo proto doporučeno téma prohloubit. V budoucnu se tak Žatec může o nominaci znovu ucházet.

"Je to věc, kterou jsme předběžně očekávali. Je to pro nás malé plus, báli jsme se, že dostaneme stopku. Takto jsme dostali šanci více rozpracovat jednotlivá témata," řekl Špička, který řídí skupinu UNESCO v Žatci.

Zasedání v Manáma potrvá do 4. července. Letos byly na zápis nominovány tři desítky přírodních a kulturních památek. UNESCO zatím na seznam zapsalo například starobylý přístav Kalhát v Ománu, soubor staveb ve viktoriánském stylu a stylu art deco v indické Bombaji, největší oázu na světě Al-Ahsá v Saúdské Arábii, horské kláštery v Jižní Koreji či pozůstatky opevnění a paláců v íránské provincii Fars.

Nominace Žatce byla postupně hodnocena již od roku 2017. Kromě něj se z Česka o zápis na seznam světového dědictví UNESCO uchází od počátku tohoto roku také Hornický region Krušnohoří.

Ve druhé polovině roku chtějí nominační dokumentaci odevzdat také Slavné lázně Evropy, mezi něž se řadí mimo jiné Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně.

Česko má dosud na seznamu nemovitých památek UNESCO dvanáct zápisů. Kromě historických center Prahy, Telče a Českého Krumlova jsou to například i Lednicko-valtický areál, zámek v Litomyšli nebo brněnská funkcionalistická vila Tugendhat.