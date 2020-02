"Spojují nás politické názory." Bývalý lídr ANO na Vysočině přešel ke komunistům

Krajský zastupitel Josef Pavlík, který byl v roce 2016 v krajských volbách jedničkou kandidátní listiny hnutí ANO, vstoupil do klubu KSČM. Pavlík se před čtyřmi lety stal náměstkem hejtmana, ale kolegové ho později odvolali kvůli jeho členství v někdejších Lidových milicích a zatajení členství v KSČ. V příštích volbách už Pavlík kandidovat nehodlá.

Podle Heleny Vrzalové z krajského klubu komunistů Pavlíka s KSČM spojují politické názory především v sociálních věcech. Podporuje také návrh na zrušení lustračního zákona, který je podle něj v dnešní době přežitkem, a oceňuje podmínky, kterými KSČM podmínila umožnění vzniku Babišovy vlády.

"I na vládní úrovni kooperuje hnutí ANO s KSČM a ČSSD, to byl také jeden z důvodů. Já jsem se úplně politicky nepřeorientoval, politické hodnoty uznávám v podstatě stejné, čili to byl také jeden z důvodů, proč jsem se tak rozhodl," řekl Pavlík. Ocenil, že KSČM proti jeho odvolání z funkce náměstka nehlasovala.

Dvaašedesátiletý Pavlík zatím neuvažuje o tom, že by se politice věnoval po vypršení mandátu krajského zastupitele. Odůvodnil to i zhoršeným zdravotním stavem. "Zkušenost, co jsem s politikou měl, mi stačila," řekl.

Odvolání kvůli členství v milicích

Na Pavlíkovo členství v Lidových milicích (ozbrojené složce Komunistické strany Československa) upozornil v roce 2016 server obcasnik.eu. Pavlík ho za to neúspěšně žaloval. Občanští demokraté i opoziční lidovci opakované žádali jeho odvolání.

Nakonec se tak stalo na návrh hnutí ANO 6. února 2018. Pro odchod Pavlíka hlasovalo 30 zastupitelů, proti jich bylo devět a zbývající dva se hlasování zdrželi. Odvolaného Pavlíka nahradil Martin Kukla z ANO.

Krajskou koalici na Vysočině tvoří sociální demokraté, hnutí ANO, ODS a Starostové pro Vysočinu. Ve volbách vítězná ČSSD má v radě kraje pět mandátů, ANO obsadilo dva. Dvojblok ODS a koalice Starostové pro Vysočinu mají v radě po jednom mandátu.