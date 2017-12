Opilý útočník bodl bez varování do krku muže u herního automatu. Hrozí mu deset let vězení

před 1 hodinou

Až deset let vězení hrozí muži z Mostecka, který v restauraci bodl do krku jiného hosta. "Policie ho zadržela, stíhán je na svobodě," řekla mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková. Útok se odehrál o prvním vánočním svátku v restauraci v Horním Jiřetíně. Podle Světlákové obviněný zaútočil na jiného hosta. "Ten seděl u herního automatu, když ho měl obviněný bez varování bodnout nožem do boku. Napadený utrpěl zranění, se kterým byl převezen rychlou záchrannou službou do zdravotnického zařízení," uvedla mluvčí. Přivolaná policie muže na místě zadržela. Útočník byl opilý. Kriminalisté ho obvinili z výtržnictví a pokusu těžkého ublížení na zdraví.

autor: ČTK

