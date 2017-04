Ústecký kraj si chce vzít úvěr 1,5 miliardy korun. Peníze půjdou na školství i domov důchodců

před 6 minutami

Zastupitelé Ústeckého kraje v pondělí odsouhlasili, že si kraj pro období let 2017 až 2020 vezme úvěr ve výši 1,5 miliardy korun. Splácet ho budou maximálně do konce roku 2030. Z úvěru by mohl kraj pokrýt náklady na rekonstrukci středních škol stavebních v Ústí nad Labem a Teplicích, stavební úpravy v domově sociálních služeb a domově důchodců v Dubí. O nabídkách uchazečů o poskytnutí úvěru a uzavření smlouvy s konkrétním uchazečem budou zastupitelé jednat na konci června.

Ústí nad Labem - Ústecký kraj si chce vzít úvěr 1,5 miliardy korun pro období let 2017 až 2020. Peníze jsou určeny hlavně pro dopravu, školství a oblast sociálních věcí. Záměr uzavření smlouvy o přijetí úvěru v pondělí schválili zastupitelé. Termín čerpání úvěru je od letošního září do konce roku 2020, maximální splatnost je 31. prosince 2030.

Ústecký kraj splácí jeden úvěr a jednu přijatou návratnou finanční pomoc. Zákon o rozpočtovém určení daní určuje fiskální pravidlo, které stanoví, že územní samosprávné celky hospodaří tak, aby výše dluhu nepřesáhla 60 procent průměru příjmů za poslední čtyři roky. "Aktuální dluhové zatížení Ústeckého kraje umožňuje přijetí dalšího úvěru," uvádí se v důvodové zprávě k úvěru.

O nabídkách uchazečů o poskytnutí úvěru a uzavření smlouvy s konkrétním uchazečem budou zastupitelé jednat na konci června.

Z úvěru by mohl kraj pokrýt náklady na rekonstrukci středních škol stavebních v Ústí nad Labem a Teplicích, stavební úpravy v domově sociálních služeb a domově důchodců v Dubí.

Celkem 200 milionů korun bude stát oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem a 150 milionů korun by mohlo jít z úvěru na rekonstrukci mostu v Roudnici nad Labem. V plánu jsou opravy i dalších mostů ve správě kraje, které jsou v havarijním stavu.

