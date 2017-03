Rusko protestuje proti poničení památníku u Ústí. Vždyť jsme ho naopak opravili, diví se starostka

před 14 minutami

Rusko se ohradilo proti poškození památníku Rudé armády, k němuž mělo dojít v malé obci na severu Čech. Podle starostky se však vlastně nic nestalo. "My jsme naopak zdejší památník na podzim opravili," říká starostka s tím, že kromě jiného na něj umístili novou "informační cedulku". "Snad by mohlo jít jedině o to, že asi před čtrnácti dny tato cedulka zmizela," uzavřela starostka.

Praha - Ruské ministerstvo zahraničí se ohradilo proti údajnému poškození pomníku Rudé armády, který stojí v obci Malé Březno nedaleko Ústí nad Labem. Podle zprávy agentury TASS poslalo do Černínského paláce nótu. Jenže česká diplomacie o ničem neví. Tápe i starostka obce, kde mělo k incidentu dojít.

"S hlubokým znepokojením jsme přijali zprávu o tom, že v obci Malé Březno na severu Česka byla zneuctěna deska na pomníku věnovaném vojákům Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa v druhé světové válce," oznámilo ruské ministerstvo zahraničí prostřednictvím agentury TASS a prohlášení zveřejnilo i na svém oficiálním účtu na Twitteru.

"Ruské velvyslanectví v Praze odeslalo českému ministerstvu zahraničí kvůli tomuto vandalismu nótu," zdůraznil úřad. "Spoléháme na to, že viníci budou dopadeni a náležitě potrestáni," doplnil mluvčí Alexej Zajcov na videu, které ministerstvo zveřejnilo.

Starostku severočeské obce o 550 obyvatelích Renatu Zvoníčkovou ruské prohlášení překvapilo, protože o žádném poškození místního památníku neví. "My jsme naopak zdejší památník na podzim opravili," říká starostka s tím, že kromě jiného na památník umístili novou "informační cedulku".

"Snad by mohlo jít jedině o to, že asi před čtrnácti dny tato cedulka zmizela. Ale to opravdu není žádné poničení, skutečně tomu nerozumím," uzavřela starostka.

O ruské nótě zatím neví ani česká diplomacie. "Žádnou diplomatickou nótu jsme nedostali," říká mluvčí ministerstva Irena Valentová.

Stížnost prověřovali i ústečtí policisté, ani ti ale žádné poškození na pomníku nenašli. Situaci řešili už i v jiném Malém Březně, které se nachází nedaleko Mostu. Tam ale ani žádný památník Rudé armády nemají. "Máme tu jen sochu svatého Jana Nepomuckého," divil se tamní starosta zájmu o svou obec.

С глубокой озабоченностью восприняли информацию об осквернении в Чехии мемориала павшим советским воинам https://t.co/WOnMJR5Pr4@AmbRusCz pic.twitter.com/5f0TJcWCcF — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 30, 2017

