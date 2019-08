Ušetříme energii, ale město bude blikat jako cirkus, hodnotí Pražané změnu osvětlení

Praha plánuje modernizaci městského osvětlení. Novinkou by podle nedávného zjištění Aktuálně.cz mělo být, že by se pouliční lampy v méně frekventovaných ulicích rozsvěcely, jen když okolo nich někdo projde. Redakce se proto ptala Pražanů a vedení městských částí na jejich názor. Některým se nápad líbí díky uspořené energii, jiní se obávají snížení bezpečnosti nebo rušivého blikání lamp.

V současnosti se chvíli před setměním v Praze automaticky rozsvítí všechny lampy. Nový systém má fungovat díky čidlům, která rozpoznají, zda v okolí lampy někdo prochází. Pokud ne, lampy svítit nebudou. Ze 130 tisíc pražských lamp by čidly mohla být vybavena asi čtvrtina.

"Z hlediska ekologie mi to přijde jako fajn nápad, ale z hlediska bezpečnosti si už tak jistý nejsem. V dálce může být tma a člověk neví, co se v ní může skrývat," míní Vojtěch Frank z Modřan.

Právě bezpečnost a prospěšnost životnímu prostředí je u lidí největším rozporem. "Je to zajímavý nápad, jak ušetřit energii. Když ale půjdu potmě domů, tak si raději vyberu delší cestu přes frekventovanější ulici, kde bude světlo. I kdyby fotobuňky reagovaly dobře, tak by byla na první pohled v ulici tma," uvedla studentka Vysoké školy ekonomické v Praze Anna Endlicherová. Obává se také toho, že by se zvýšil počet krádeží.

Funkčnost fotobuněk zpochybňuje obyvatel Prahy 8 Jan Středa. "Důležitá otázka je nejen to, kolik se ušetří, ale také kolik celá síť senzorů bude stát. A to nejen počáteční nákup, ale také údržba. Mám trochu obavu o správnou funkčnost světel. S tímto novým systémem bude noční Praha z vrchu blikat jako cirkus Humberto," říká.

Nápad se nelíbí ani některým řidičům. "Já si myslím, že je to blbost, kvůli bezpečnosti. Když člověk jede autem, tak je lepší, když vidí, kam jede," říká muž z Prahy 8. Podle něj by se ušetřilo, kdyby lampy svítily tak, jak mají. "Kolikrát lampy svítí ve dne. U toho bych asi začal," dodává.

Obyvatelka Prahy 10 naopak nápad vítá. "Za mě je určitě super úspora energie. V noci bych se asi trošku bála, ale to se bojím stejně i tak. Navíc fotobuňka by osvítila kus cesty přede mnou a postupně by se rozsvítila celá ulice," uvedla. K jejímu názoru se připojuje Pražanka Klára Ulmannová. "Jsem pro každý nápad, který šetří energii," říká.

"Já sice nejsem z Prahy, ale u nás ve městě se na noc vypínají lampy úplně a nikoho to netrápí," řekl muž, který přijel do Prahy za známou.

Radnice zdůrazňují bezpečnost obyvatel

Na názoru se neshodnou ani městské části. Ušetření energie se jim zamlouvá, stejně jako někteří obyvatelé ale mají obavy ze snížení bezpečnosti.

"Obecně nám to přijde jako dobrý nápad. Zatím to není ještě úplně jasné, například informace o konkrétních ulicích nemáme," sdělil mluvčí Prahy 8 Jan Macke. Nápad vítají i na Praze 7 s tím, že pokud budou fotobuňky umístěny na vhodných místech, nevidí v tom problém.

Podobně jako u obyvatel Prahy, i u vedení městských částí je jedním z faktorů posilujících negativní postoj k modernizaci osvětlení strach. "V některých osobách může temné místo, ke kterému přichází, vzbuzovat pocit sklíčenosti nebo i strachu, a proto není žádoucí tyto stavy vyvolávat," říká mluvčí Prahy 5 Markéta Drešlová.

Dalším parametrem je podle radnice Prahy 5 nepříjemné blikání, které může lidi rušit nejen při spánku. Proti modernizaci pouličních světel by radnice nic nenamítala, pokud bude zajištěna bezpečnost chodců a například v blízkosti přechodů a komunikací i bezpečnost silničního provozu.

Mnoho oslovených radnic o nápadu zatím neslyšelo, proto se k němu nechtějí vyjadřovat. "Magistrát nás o případné změně v osvětlení pražských ulic žádným způsobem neinformoval," uvedla mluvčí Prahy 2 Kateřina Veselá. Ve vedení městské části Praha 6 se o tom teprve bude diskutovat.

Město ušetří miliony

Ročně město zaplatí jen za energii, která do osvětlení putuje, přes 80 milionů korun. Někde přitom lampy svítí takřka zbytečně. Třeba v pražských parcích, které v noci kromě lidí bez domova zpravidla mnoho návštěvníků nelákají. Náklady na svícení městských lamp jsou téměř přímo úměrné času, po který září. Proto si město od opatření slibuje poměrně značné úspory.

"Dá se říct, že když se v okolí lampy nebude 90 procent času nic dít, ušetříme 90 procent nákladů," vysvětluje pro Aktuálně.cz radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).

Město zatím vybírá vhodná místa, kde by se senzory měly zavést, ale podle Chabra by to dávalo smysl odhadem u čtvrtiny všech městských lamp - tedy zhruba u 32 tisíc stožárů veřejného osvětlení.

Lampy dostanou QR kódy

Současně chce město upravit síť spínacích skříní rozmístěných po městě tak, aby mohl vzniknout inteligentní dispečink městského osvětlení. Dnes totiž systém funguje tak, že porouchanou lampu musí městské firmě hlásit sami Pražané. Cílem je, aby síť sama dokázala poznat, že někde lampa nesvítí, a ohlásila to přímo pracovníkům řídicího střediska.

Poslední úpravou, kterou město na stožárech městského osvětlení připravuje, je jejich vybavení QR kódy. Lidé, kteří budou v krizové situaci, naskenují QR kód a odešlou jej složkám integrovaného záchranného systému. To pomůže k lepší lokalizaci dotyčného. "Nápad s QR kódy a číselným označením lamp mi přijde skvělý, vzhledem k rozloze Prahy to velmi usnadní navigaci," vyjádřil se Pražan Jan Středa.