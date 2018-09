Při čelní srážce dvou aut na D11 zemřeli dva lidé, policie odklání dopravu

před 28 minutami

Při čelní srážce osobního a nákladního auta na dálnici D11 na Nymbursku zemřeli dva lidé, oba byli řidiči. Osobní vůz Mercedes ze zatím nezjištěných příčin vjel do protisměru. Nehoda se stala kolem 03:40, obě auta začala po nehodě hořet. Dálnice byla uzavřena v obou směrech, nyní je už uzavřen jen směr na Hradec Králové, řekli mluvčí hasičů Ladislav Holomčík a policie Martina Fejfarová. Řidič osobního auta pravděpodobně do protisměru vjel na nájezdu, kdy odbočil do špatného směru. Po střetu začala obě vozidla hořet, svědci na tísňovou linku popisovali, že po nárazu vozidla vybuchla. Okolnosti nehody nyní vyšetřuje policie, na místě zasahuje také kriminální policie. Dopravu policie odklání.