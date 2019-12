Policie vytvořila speciální tým, který má dopadnout pachatele vloupání v okolí Prahy

Policie zřídila speciální tým, který bude vyšetřovat desítky vloupání do rodinných domů v okolí Prahy. Tým funguje od září, až nyní o něm policie informovala. Podle ní má vloupání do domů na svědomí dobře organizovaná skupina pachatelů.

"Středočeská policie zřídila speciální tým kvůli sérii vloupání do rodinných domů kolem Prahy. Jeho prioritou je objasnění skutků a zadržení pachatelů. Počty případů vykradených domů se začaly zvyšovat od září především na území Praha-venkov jih, které zahrnuje část okresů Praha-východ a Praha-západ," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Tým se podle ní zabývá jak samotnou analýzou všech případů, tak i preventivními a operativními opatřeními.

I když podle ní tento tým funguje už od září, policisté o něm dosud nesdělili ani slovo. Do povědomí se nebývale velké množství vloupání dostalo ve chvíli, kdy na něj upozornili členové spolku Nové Habří v otevřeném dopise policejnímu prezidentovi Janu Švejdarovi.

Jeden z iniciátorů dopisu, Richard Unruha, sdělil, že scénář krádeží je velmi podobný. "Jedná se vždycky o velmi rychlou akci. Pravděpodobně dobře vytipovanou nemovitost zloději celou proběhnou, během pěti minut vyházejí ven veškerý majetek, otočí skříně naruby a berou jenom peníze a šperky. Nezastaví je zabezpečovací zařízení, nezastaví je kamery - ty zaslepí, psa uspí, alarm ustřihnou," popsal Radiožurnálu.

O vážnosti situace svědčí i pohled na webové stránky některých obcí, například Jesenice u Prahy, kde je možné najít čerstvé varování občanů.

"Vážení občané, právě bylo oficiálně potvrzeno tiskovým oddělením Policie ČR vloupání do pěti domů v Horních Jirčanech. K trestné činnosti došlo v termínu 24.- 25. 12. 2019. Stejně jako v Osnici došlo ke ztrátě hotovosti a šperků v době nepřítomnosti majitelů nemovitostí. V tuto chvíli probíhá intenzivní vyšetřování a vyhodnocování záznamů z kamer. Prosíme občany, kontaktujte linku 158 v případě pohybu neznámých osob," zní výzva.

Lidé nemají oznamovat, že jsou mimo domov

Středočeská policie řešila do letošního listopadu bezmála 700 případů vloupání do rodinných domů napříč všemi územními odbory. Na území Praha-venkov jih byl počet těchto případů od počátku roku do listopadu přes 150, přičemž největší nárůst byl zaznamenán právě od září, a to 80 případů.

"Nejvíce dotčenými jsou obce a lokality spadající pod obvodní oddělení Jesenice a Kamenice. Na každém z těchto území eviduje policie kolem tří desítek vloupání do rodinných domů," řekla Suchánková.

Podle policie má vloupání do domů na svědomí dobře organizovaná skupina pachatelů. "Středočeská policie směřuje do dotčených lokalit jak uniformované policisty s ohledem na preventivní působení, tak i další složky a prostředky, jejichž činnost s ohledem na operativní zaměření nelze z pochopitelných důvodů blíže specifikovat," řekla mluvčí.

Policie žádá obyvatele dotčených lokalit, aby na linku 158 neprodleně hlásili pohyb cizích osob, vozidel nebo nestandardní jednání. Zároveň nemají sdělovat, kdy jsou mimo domov, a to ani prostřednictvím sociálních sítí. Policie radí, aby lidé používali alarmy a další bezpečnostní systémy, pokud je jimi jejich dům vybaven.