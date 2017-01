Kvůli počasí spadly troleje mezi Smíchovským nádražím a Radotínem. Dopravu zajišťují autobusy

AKTUALIZOVÁNO před 38 minutami

Kvůli poruše trakčního vedení nad všemi čtyřmi kolejemi byl v úterý dopoledne zastaven železniční provoz mezi pražskými stanicemi Radotín a Smíchov. Nehoda několik hodin významně komplikovala železniční spojení mezi hlavním městem a Berounem, Plzní či Chebem. Například dopolední pendolino do Chebu muselo jet přes Ústí nad Labem, další vlaky jezdily odklonem a nabíraly zpoždění. Odstranění závady má trvat zhruba do 14:00 Závadu způsobil prasklý izolátor, který zůstal prověšený nad kolejemi. Do spadlé troleje pak u Velké Chuchle po 10:00 najel osobní vlak z Berouna, řekla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

