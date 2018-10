Železniční most na Výtoni se po 10 měsících znovu otevře pro chodce a cyklisty

Most byl pro chodce a cyklisty uzavřen v prosinci loňského roku. | Foto: Ludvík Hradilek

Lávka se kvůli její historické hodnotě opravovala původní metodou nýtování.

Praha - Lávka přes železniční most spojující Smíchov s Výtoní se ve čtvrtek po 10 měsících znovu otevře pro cyklisty a chodce. "Lávku jsme opravovali kvůli její historické hodnotě původní metodou nýtování," informovala mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Oprava podle Liškové stála sedm milionů korun. Most byl pro chodce a cyklisty uzavřen v prosinci loňského roku po prověrce, která zjistila, že je v havarijním stavu.

Už zítra otevřeme opravenou lávku na Železničním mostě na Výtoni. Opět se tak pro pěší i cyklisty spojí oba břehy Vltavy mezi Prahou 2 a 5. Lávku jsme opravovali kvůli její historické hodnotě původní metodou nýtování. Podívejte se: https://t.co/lyceG21TGM pic.twitter.com/yVnYEdF926 — TSK Praha (@TSKPraha) October 17, 2018

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) usiluje o to, aby byl most zbaven památkové ochrany a SŽDC by ho tak mohla zbořit a rekonstruovat trať mezi Hlavním nádraží a stanicí Praha-Smíchov. Památkáři jsou ale proti. Ministerstvo kultury informovalo Aktuálně.cz, že verdikt ve věci památkové ochrany mostu v dohledné době nelze očekávat.

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě. Na začátku loňského prosince dokonce spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou.