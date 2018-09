Zeman tahá bolševiky k moci, tvrdí Hřebejk. Ptejte se ho, proč chce jít do politiky

? Antikap - Dnes 11:32 Dobrý den, kandidujete za subjekt, který byl kdysi součástí volební formace TOP 09 s podporou starostů, a který se podílel na brutální asociální vládě Kalouska a Nečase, kdy se státním zaměstnancům škrtalo až 10 % z platu, snižovaly se dávky postiženým, důchodcům se přestaly důstojně valorizovat penze, ze zaměstnanců se stali otroci v rámci projektů DONEZ a veřejné služby. Nevšiml jsem si, že byste se tehdy proti tomu ozval. A to, že kandidujete za STAN, o něčem taky svědčí. Brečíte nad Zemanem, jenže tenhle pán by tu ani nebyl, nebýt zkorumpovaných pravicových vlád.

? Milan Kryl - Dnes 11:26 Dobrý den, mám rád Vaše filmy a obávám se, že Vaším zvolením o další příjdeme. Máte představu, kolik hodin týdně budete práci zastupitele věnovat? Budete se pravidelně účastnit zasedání zastupitelstva i odborných komisí a budete studovat tam projednávané materiály v potřebném rozsahu? Na prezentování svých politických názorů dostáváte v médiích více prostoru než kterýkoliv ze 45 zastupitelů městské části, kam kandidujete. Váš přestup do politiky mi tedy nedává smysl a přál bych nám všem spíše to, abyste v příštích čtyřech letech natočil další skvělé filmy.

? Juraj Kloss - Dnes 11:24 Zeman a vůbec tito vládci jako je čssd a ANO moc přejí té dělnické lůze a to se jim musí zarazit . Je třeba donekonečna je řezat a řezat , jinak nás zase povede ta lůza , chátra dělnická a spodina . Honzo jděte do toho .

? Romanno Hejvl - Dnes 11:08 Honzo trochu jsme za socíků spolupracovali , a naučil jsem se , že demokratické volby se holt musí respektovat a to Ty nedokážeš . Víš , že Venca by neprošel , kdyby nezavřeli Sládka (demokracie ?) Za Klause chodili lidi z ODSky po parlamentu s igelitkama nadupanýma miliony a kupovali si poslance , jinak by Klaus neprošel (demokracie?) Ač nerad , musím uznat jako demokrat , že jediný Zeman byl zvolen poctivě a tak to musím brát a beru a rozhodně to nebudu řešit rajčaty a vajíčky . Konečně máme demokracii.