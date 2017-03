Zastupitelé Prahy 5 chtěli odvolat starostu, ten zasedání zrušil. Nemá na to právo, protestují

před 24 minutami

Zastupitelstvo Prahy 5 má ve čtvrtek jednat o odvolání starosty Radka Klímy (TOP 09), ten však ve středu rozeslal dopis, jímž jednání ze zdravotních důvodů ruší. Podle oponentů na to však nemá právo, neboť jednání už jednou řádně svolal. Klíma v dopise napsal, že by neměl při své absenci možnost se ke svému odvolání jakkoli vyjádřit, místostarosta Martin Slabý jeho počínání dokonce označil za "hrubý zásah do základních principů zastupitelské demokracie".

Praha - Starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09) ve středu rozeslal zastupitelům dopis, v němž uvádí, že kvůli svým zdravotním důvodům ruší čtvrteční jednání zastupitelstva. Podle jeho oponentů na to ale nemá právo, neboť jednání už řádně svolal. Zastupitelé mají ve čtvrtek na mimořádném jednání hlasovat o Klímově odvolání. Svolání zasedání požadovala část zastupitelů v čele s TOP 09. Klímu má nahradit dosavadní radní Pavel Richter (TOP 09).

"Důvody… jsou mé závažné zdravotní problémy, které mi znemožňují účastnit se průběhu zasedání a vést jeho průběh. Jelikož hlavním a zcela zásadním bodem k projednání je bod označený jako ´Odvolání starosty MUDr. Radka Klímy´, neměl bych tak při své neúčasti žádnou možnost se k tomuto bodu vyjádřit a reagovat na něj. Zasedání tak postrádá smysl a účel, k němuž bylo svoláno," napsal v dopise.

Podle koaličních oponentů na zrušení nemá právo. "Zastupitelstvo bylo svoláno na základě řádné žádosti zastupitelů, program schválila rada a neexistují žádné důvody k jeho zrušení. Podle platných právních předpisů není v dispozici starosty zrušit řádně svolané zastupitelstvo. Snahu lze považovat za hrubý zásah do základních principů zastupitelské demokracie," napsal místostarosta Martin Slabý (ANO). Rovněž uvedl, že byl ujištěn dostatečným počtem zastupitelů, že přijdou. Mimořádné jednání iniciovala Klímova TOP 09, která je prý nespokojena s jeho prací.

Zrušit již svolané jednání nemá Klíma právo podle opozičního zastupitele a bývalého místostarosty Lukáše Budína (SZ). "Jedná se o situaci, která ukazuje stav, v jakém koalice je, když nejsou schopni se domluvit ani na tomhle. Nicméně starosta je řadovým zastupitelem a nemá možnost, jak jednání zrušit. Jedinou možností je, že přijde nedostatečný počet zastupitelů a zastupitelstvo bude neusnášeníschopné," řekl Budín.

Podle opozičního zastupitele Jana Smetany (ČSSD) by měl být odvolán nejen starosta, ale celá rada městské části. "Jako opoziční zastupitelé si myslíme, že situace ve vedení radnice není jen věc pana starosty," řekl.

Jednání zastupitelů bylo v minulosti na Praze 5 proti vůli starosty svoláno za vlády exstarosty Milana Jančíka (tehdy ODS). Jednání ale tenkrát nesvolal starosta, ale místostarosta, který k tomu nebyl pověřen.

Klíma se stal poprvé starostou v roce 2010, v průběhu mandátu byl ale odvolán. V Praze 5 vládne koalice TOP 09 s ANO, ODS a Demokraty Jana Kasla.

autor: ČTK

