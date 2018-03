Za peníze najdu kupce pro vaše pozemky, nabízel letňanský zastupitel. Dřív chtěl, aby tam šlo stavět

před 8 hodinami

Majitelé chtějí prodat obří pozemek u metra Letňany o rozloze 24 hektarů. Zastupitel Ondřej Lněnička se jim nabídl, že jim za provizi pomůže sehnat kupce. Je to čisté, střet zájmů jsem při jednání na zastupitelstvu nahlásil, tvrdí.

Praha - V neobvyklé dvojroli se ocitl zastupitel a bývalý starosta městské části Praha-Letňany Ondřej Lněnička (ODS). Jako starosta před pěti lety předložil změnu územního plánu, při níž by se z dosavadní zelené plochy mezi obchodní zónou a stanicí metra Letňany měla stát ze 40 procent stavební plocha, kde by mohlo vyrůst až 1500 bytů.

Koncem minulého roku pak majitelům těchto pozemků nabídl své služby při prodeji developerovi. Sliboval jim, že za provizi sežene kupce, který dá za 24hektarový pozemek o 200 milionů víc než půl miliardy, což jim nabídli dosavadní zájemci.

"Celá transakce je i pro mě vysoce zajímavá. Jsem připraven jednat ve vašem zájmu, aby dosažená cena byla co nejvyšší, neboť od ní bych chtěl, aby se odvíjela má odměna," napsal Lněnička, který je občanskou profesí advokát, zástupcům skupiny majitelů. Deník Aktuálně.cz má Lněničkovu korespondenci, v níž shrnoval i výsledky dosavadního jednání, k dispozici.

Jméno zájemce jim však tehdy odmítl říct. "Nechtěl bych se dostat do situace, kdy bych všechny zúčastněné osoby propojil a dozvěděl se, že se se mnou nepočítá," napsal v e-mailu.

Ukázkový střet zájmů

Zástupci majitelů se s Lněničkou několikrát sešli, ale pak s ním ukončili spolupráci. Podle nich jim jeho jednání, při němž prý padla zmínka o pětiprocentní provizi, připadalo podezřelé a netransparentní. A jak vyplývá z dopisu, který mu jako odpověď napsal zástupce majitelů Pavel Pícek, Lněnička je podle všeho oslovil pod záminkou, že od nich koupí jiný, menší pozemek, a až pak stočil řeč na zastupování při prodeji onoho celého obřího komplexu.

"O vaše angažmá ve věci související s probíhajícím procesem změny územního plánu jsme vůbec nežádali. Po konzultaci s kolegy nebudeme ve vámi vyvolané záležitosti z důvodu řady indicií a netransparentnosti dále jednat," napsal Lněničkovi Pícek. Ten obsah schůzek a dopisu odmítl komentovat, ale potvrdil, že si za ním stojí.

Celou transakci v pondělí řešilo i zastupitelstvo městské části. Majitelé totiž na podivné Lněničkovo chování upozornili současného starostu Letňan Ivana Kabického (nezávislý, dříve ODS) , který během projednávání uvedenou korespondenci přečetl. A označil Lněničkovo jednání za neetické a za ukázkový střet zájmů.

"V době, kdy ta změna územního plánu startovala, byl předkladatelem toho tisku. Věděl, že ten pozemek stoupne na ceně, když projde změna územního plánu," řekl Aktuálně.cz Kabický, podle nějž je neuvěřitelné, že si navíc řekl o provizi 35 milionů korun.

Právně v pořádku, ale neetické

"Právně je to podle všeho v pořádku, ale je to neetické a neseriózní. Vůči občanům vystupuje jako velký obhájce, aby se nic nového nestavělo a nezhušťovala se výstavba. Ale na druhou stranu zprostředkovává developerské projekty," říká místostarosta Oldřich Miffek (ČSSD).

V poslední době totiž Lněnička například organizuje petice proti výstavbě parkovacího domu či některým změnám územního plánu. "Je to podvod na voličích, ti lidé ho berou jako člověka, který hájí jejich zájmy, aby se nezastavovalo víc, než je v současné době," dodává.

Je to zkreslené, hájí se advokát

Lněnička celou anabázi popisuje dosti odlišně. Schůzky i pravost e-mailů sice potvrzuje, ale podle něj je interpretace zkreslená. "Mám mezi vlastníky pozemků (těch je 27 - pozn. red.) klienta. Bavil jsem se s ním a vzešly z toho nějaké schůzky," říká a připouští, že i zmínka o odměně je pravdivá. Ovšem už ne tvrzení o konkrétních pěti procentech. "O pěti procentech píše pan Pícek. Já to nikdy neřekl," uvádí a zdůrazňuje, že z jeho strany šlo o běžnou odměnu advokáta a ne provizi z obchodu.

A na svém jednání neshledává nic, co by bylo neetické. "Pro mě je logické, že když zastupuji prodávajícího, tak pro něj chci co největší cenu," dodává s tím, že jej ale pan Pícek "obelhal". Až dodatečně mu totiž oznámil, že nemá zmocnění s Lněničkou o zastupování jednat.

"Z té věci nebylo nic, Pícek ze mě udělal blbce, nakonec oznámil, že se mnou nemůže jednat," rozčiluje se Lněnička, který si ani nepřipouští střet zájmů. "Když se to projednávalo na zastupitelstvu, já řekl, že v tomto bodě mám střet zájmů," řekl. Pravda ovšem je, že o konkrétnostech, v čem možný střet zájmů spočívá, už neřekl - to udělal následně až starosta Kabický, když citoval z jeho korespondence s Píckem.

Lněnička naznačuje, že může jít o předvolební boj. "Proč pan Pícek šel na letňanskou radnici, co s tím ta má společného? Jestli měl výhrady vůči mně jako advokátovi, tak to měl poslat na orgány České advokátní komory," uvedl. A poukázal navíc, že když Kabický z uvedených dokumentů na zastupitelstvu citoval, tak zkresleně.

Z ODS do Pro Prahu a zpět

Čtyřiačtyřicetiletý Lněnička má zajímavou kariéru. V zastupitelstvu Letňan je od roku 2006, po roce 2010 se stal radním. Od jara 2011 byl dva roky starostou, když dočasně zastoupil Kabického, který si "odskočil" jako náměstek primátora na pražský magistrát. Když se Kabický vrátil, Lněnička mu post nechtěl dát zpět a zastupitelé jej tak odvolali.

Lněnička vzápětí z ODS vystoupil a začal jednat s ANO o tom, že půjde do voleb v jeho barvách. Nakonec kandidoval v komunálních volbách na starostu za hnutí Pro Prahu, za nímž stála rodina developera Radima Passera. "Přetahovali se o mě, měl jsem několik nabídek," konstatuje.

Z hnutí Pro Prahu poté vystoupil a nedávno se vrátil do ODS - ovšem ne do buňky v domovských Letňanech, kde ho nechtěli, ale na Starém Proseku. V době, kdy byl starostou, se jeho dům stal terčem žhářského útoku. Motiv a pachatel zůstali neznámí.

Předseda pražské ODS (a donedávna šéf Prahy 9, pod kterou Letňany spadají) Tomáš Portlík se o sporu vyjadřuje obezřetně. "V rámci Letňan jde spousta pomluv a řada věcí se nezakládá na pravdě. Může se jednat jen o politický boj," říká a více se podle svých slov nechce vyjadřovat, než se s celou situací seznámí. A podle něj není ani neobvyklé, když někdo z ODS odejde, kandiduje za jinou stranu a pak se do ODS vrátí. "Byl dlouholetým členem ODS a v Letňanech ho nechtěli," vysvětluje.

Podle Portlíka byl tehdejší odchod Lněničky z ODS v roce 2013 vyvolán právě pnutím a spory v Letňanech. A sdružení Pro Prahu je ODS programově blízké, takže mu ani to, že za ně před třemi lety Lněnička kandidoval do voleb, nevadilo.

Není to jediný případ, který rozvířil letňanskou politiku. Před rokem soud potrestal za vydírání bývalého radního Jana Mikuleckého (ODS), kterému udělil stotisícovou pokutu. Ženu, která kandidovala shodou okolností za konkurenční hnutí Pro Prahu, totiž přesvědčoval, ať odstoupí z kandidátky, jinak její manžel přijde o funkci správce obecních domů. Trest je pravomocný, Nejvyšší soud těsně před koncem roku navíc Mikuleckého dovolání odmítl jako nedůvodné.

Lněnička se také před deseti lety jako právník zapojil do války Bohemek na straně střížkovského klubu Bohemians Praha a jeho jménem podal i několik žalob na fotbalový svaz. Vzápětí se stal členem odvolací a revizní komise svazu. Protože se podle svazu nevzdal zastupování Bohemians Praha, ten na něj podal stížnost k Advokátní komoře ČR.