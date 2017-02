Odstupte, nebo manžel přijde o práci, vydíral radní konkurentku. Soud mu chtěl zvýšit trest, nemohl

před 50 minutami

Městský soud v Praze potvrdil trest bývalému radnímu Městské části Praha-Letňany za ODS Janu Mikuleckému kvůli dění při komunálních volbách v roce 2014. Vydíral tehdy Petru Kavúrovou z konkurenčního hnutí Pro Prahu a nutil ji k odstoupení z kandidátní listiny pod pohrůžkou, že její muž přijde o práci. Pokud by odstoupila, sliboval zase, že její muž naopak získá předraženou zakázku na vymalování sklepů. Mikulecký musí za vydírání spojené s podplácením zaplatit pokutu sto tisíc korun.

Praha - Dění okolo komunálních voleb v pražských Letňanech uzavřel ve čtvrtek Městský soud v Praze. Ten potvrdil trest, který dostal tehdejší radní za ODS Jan Mikulecký za vydírání kandidátky konkurenčního hnutí Pro Prahu Petry Kavúrové. Hrozil jí, že když neodstoupí, přijde její manžel Dušan Kavúr o smlouvu na úklid domů na místním sídlišti. Mikulecký tam byl totiž předsedou společenství vlastníků.

Mikulecký musí zaplatit sto tisíc korun, jinak půjde na devět měsíců do vězení. Soudce Alexandr Solotář přitom uvedl, že by si zasloužil vyšší trest. Ten ale udělit nemohl. Státní zástupce se totiž proti prvoinstančnímu verdiktu neodvolal, a tak jej již nešlo zvýšit.

Radní Kavúrovi, který má v tamní početné romské komunitě značný vliv, nabídl také opačný "obchod" - když jeho žena odstoupí, zařídí, aby vymaloval a opravil sklepy v domě za dvojnásobek - místo obvyklých dvaceti tisíc zhruba 40 tisíc korun. A také chtěl, aby mu sháněl voliče - za každý hlas nabídl 200 korun s tím, že čtvrtinu si má Kavúr nechat a zbytek dát těm, kdo mu vhodí hlas.

Nešťastně jsem se vytahoval

Kavúr si ale místo toho pořídil diktafon a několik schůzek s Mikuleckým si nahrál. A nahrávky následně poskytl i policii. Mimochodem: když Kavúr Mikuleckému posléze řekl, že si pořídil nahrávky a půjde to ohlásit, radní zvýšil nabídku za vymalování sklepů na sto tisíc korun.

Sám Mikulecký tvrdil, že podlehl cílené provokaci a že se pouze nešťastně vyjádřil. "Vytahoval jsem se, co všechno umím zařídit. Mluvilo ze mě obrovské ego úspěšného komunálního politika," uvedl v závěrečné řeči před prvoinstančním soudem. Ten mu ale neuvěřil.

"Z audionahrávky je zcela patrná lživost obhajoby obžalovaného," uvedla v prvoinstančním verdiktu loni na podzim soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 Denisa Durdíková. A její verdikt nyní potvrdil i Městský soud v Praze.

Hlas odmítl poskytnout

Mikulecký od počátku vinu popíral a kromě svých neobratných vyjádření poukazoval i na možné zmanipulování nahrávek. Nahrávku svého hlasu ale ke znaleckému zkoumání odmítl poskytnout.

"Nakonec jsme proto museli najít záznam z jednání zastupitelstva, kde mluvil," uvedla zmocněnkyně Kavúrových Alena Tomášková. Znalec pak potvrdil, že hlas je s velkou pravděpodobností jeho.

Soud poté i odmítl argument, že nahrávka byla pořízena protizákonně - a zasáhla do jeho osobnostních práv. "Ten zásah do osobnostních práv je možný. Dostatečně to ale vyvažuje zájem na zdokumentování a objasnění jednání, které je možné posoudit jako trestné," reagoval Sotolář.

Ten ale přesto zkritizoval jak prvoinstanční soud, tak žalobu. Podle něj měl soud zvolit přísnější kvalifikaci, která by vedla i k vyššímu trestu. Protože se ale státní zástupce proti tomu neodvolal, nemůže kvalifikaci již zpřísnit a ani vynést vyšší trest.

Volby to neovlivnilo



Na případ jako první upozornil deník Aktuálně.cz - a to poté, co zjistil, že Kavúrovi těsně po volbách podali žalobu na neplatnost voleb. A v něm celý případ podrobně popsali včetně nahrávek. Případ následně začala šetřit i policie a státní zástupce poslal Mikuleckého před soud s obžalobou pro vydírání, podplácení a ovlivňování voleb.

Soudkyně Denisa Durdíková pak svědectví Kavúrových stejně jako nahrávky uznala za absolutně věrohodné. A jako nevěrohodné naopak obhajobu Mikuleckého i výpověď tehdejšího (a i stávajícího) starosty za ODS Ivana Kabického, který svědčil v Mikuleckého prospěch.

Nakonec však vynesla verdikt pro vydírání a podplácení, obžaloby z maření voleb jej nakonec zprostila. Podle ní k němu nakonec nedošlo, protože Kavúr na Mikuleckého nabídku nepřistoupil, a naopak to oznámil policii. "Takový projev je možno hodnotit jen jako pronášení jeho myšlenek navenek, aniž by měly trestněprávní relevanci," uvedla Durdíková.

Už mě nechtěl potkávat, to chápu

Jen pro doplnění: Žalobou na neplatnost voleb se nakonec soud vůbec nezabýval, protože byla podána dvě hodiny po termínu. Mikulecký se nakonec do zastupitelstva dostal, následně ale na mandát rezignoval.

Dušan Kavúr pak výpověď smlouvy na úklid skutečně dostal - ovšem jen v domě, kde bydlí Mikulecký. A to bez udání důvodu. "Chápu ho, už mě nechtěl potkávat. Ale v ostatních domech uklízím dál," uvádí Kavúr.

autor: Marek Pokorný