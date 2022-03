Na jihozápadě Prahy je bez vody 77 tisíc odběratelů. Zavřely se školy i úřady

Kvůli poruše vodovodních řadů v Líšnické ulici v Praze 13 je bez dodávek vody zhruba 77 tisíc odběratelů v Jinonicích, Stodůlkách, Ořechu, Řeporyjích, Zadní Kopanině a části Prahy 13. Informovaly o tom Pražské vodovody a kanalizace. Výměna potrubí začne večer. Příčinou havárie byla únava materiálu. Vodovodní řady se mají znovu začít napouštět ve čtvrtek v poledne.

"U vodojemu Kopanina v Líšnické ulici došlo v úterý v podvečerních hodinách k havárii na vodovodních řadech DN 800 a DN 600," uvedl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. Příčinou havárie potrubí o průměrech 800 a 600 milimetrů byla zřejmě únava materiálu. První z nich pochází z roku 1982, druhé z roku 1989.

Společnost také řeší náhradní zásobování pitnou vodou. "Nasadili jsme veškeré dostupné kapacity," zdůraznil mluvčí. Kvůli rozsahu havárie si museli půjčit tři cisterny od kladenských vodáren a další by měly dorazit z Teplic. Od hasičů budou mít k dispozici dalších šest cisteren. "Cisterny od hasičů budou rozvážet pouze užitkovou vodu, která bude sloužit na splachování toalet a podobně," řekl Mrázek.

Obnova potrubí by měla začít ve středu večer, do té doby budou pokračovat práce na jeho odkrytí. Původně chtěla firma dokončit opravy do čtvrtečního rána, kvůli rozsahu prací ale nyní počítá, že začne vodovody napouštět kolem čtvrtečního poledne.

Městská část Prahy 13 oznámila, že omezit provoz musejí kvůli havárii některé školy. Ty, co se ocitly bez vody, vyhlásily ředitelské volno. "Mateřské školy se budeme snažit udržet v omezeném režimu v provozu," uvedla radnice. Obyvatelům doporučuje sledovat informace z jednotlivých škol i školek na jejich webových stránkách. Náhradní zásobování bude zajištěno podle dostupných kapacit.

Kvůli přerušené dodávce vody zůstaly zavřeny některé školy a školky nebo úřady. Řeporyjská radnice na svém facebookovém profilu oznámila, že zůstávají zavřené škola i školka a mimo provoz je také radnice. Až do odvolání zůstane podle svých webových stránek uzavřena budova radnice Prahy 13. Také v této městské části některé školy a školky vyhlásily ředitelské volno.