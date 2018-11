U Tančícího domu se srazily tramvaje, dvanáct lidí se lehce zranilo

Kolem 14:00 se ve čtvrtek v Praze na Jiráskově náměstí srazily dvě tramvaje. Podle Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy bylo na místě dvanáct lehce zraněných osob, kterým hasiči zajistili posttraumatickou péči.

Záchranáři ohledně srážky aktivovali traumatologický plán. "Aktuálně kontaktujeme zdravotnická zařízení ohledně kapacit pro poskytnutí následné péče pacientům," napsali na Twitter. Kolem třetí hodiny plán odvolali s tím, že zraněné už rozvezli do okolních nemocnic.

Podle mluvčího policie Jana Daňka jedna z tramvají zřejmě nedobrzdila a zezadu narazila do tramvaje stojící před ní.

"Je to mimo křižovatku, takže to do křižovatky nezasáhlo. Samozřejmě je omezena tramvajová i automobilová doprava, protože tam zasahují složky Integrovaného záchranného systému," uvedl Daněk.

Kolem 15:30 byl provoz na Jiráskově náměstí obnoven.