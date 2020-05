Spor o restauraci. Praha 1 odmítla výhodnější smlouvu na nájem. Piráti žádají nápravu

Pokladna radnice Prahy 1 bude přicházet o deset milionů ročně, tvrdí Pirát David Bodeček. Důvodem ztráty má být pronájem nemovitosti na adrese V Kolkovně 8. Rada chce přízemí budovy ponechat stávajícímu nájemci. Ten však ve výběrovém řízení nabídl výrazně méně než konkurenční firma. Přesto rada na výhodnější nabídku nekývla. Vysvětluje to tím, že důvodů má hned několik.

Na rohu ulic V Kolkovně a Vězeňská, které se nacházejí nedaleko Staroměstského náměstí, funguje už roky restaurace, kterou provozuje společnost Gastro Staré Město. Smlouva jí v prosinci vypršela, ale ráda by v provozu restaurace pokračovala. Místo stávající částky 1,9 milionu korun za rok nabídla radnici částku 5,5 milionu korun za rok, a to na pět let s možností uplatnění opce na dalších pět let.

Našly se ale hned dvě firmy, které jsou ochotny za tyto prostory platit více peněz. Společnost Prague City Restaurace podala nabídku ve výši 8,5 milionu korun na deset let a dalších pět s opcí. Zcela bezkonkurenční částku je ale ochotna platit firma Gastro Celnice, která po Praze provozuje pod značkou Kolkovna osm restaurací - nabídla 18 milionů na dobu neurčitou a k tomu ještě dvacet procent ze zisku po jeho zdanění.

"Ta nabídka je bezkonkurenční. Tady jde o to, že je tady nabídka o deset milionů korun ročně lepší. A to minimálně," řekl Aktuálně.cz Bodeček.

Tuto nabídku ovšem rada městské části, složená z ODS, iniciativy My co tady žijeme, hnutí ANO a TOP 09, nevyužila. Na konci března upřednostnila stávajícího nájemce Gastro Staré Město, který dostal možnost dorovnat nabídku Prague City Restaurace na 8,5 milionu ročně a zvýšit dobu nájmu ve smlouvě na 15 let.

"Rada městské části Praha 1 neakceptovala nabídku společnosti Gastro Celnice z obav, že by nemusela být městská část Praha 1 úspěšná při případném soudním sporu s původním nájemcem ohledně odmítnutí opčního práva," odůvodňuje své rozhodnutí rada.

Problém s opcí

Radní mají obavy z možných soudních tahanic se stávajícím nájemcem, který má dle nájemní smlouvy v případě plnění konkrétních bodů právo na její prodloužení. Jak ale upozornil Bodeček, minulá rada městské části v září konstatovala, že Gastro Staré Město tyto podmínky vzniku práva na jednostranné prodloužení smlouvy nesplnilo. Několikrát se totiž firma opozdila s platbou nájemného.

V lednu se ale změnilo vedení radnice - Praha 1 sobě, Piráti a Zelená pro jedničku odešli do opozice a změnil se také postoj vůči předchozímu rozhodnutí vůči Gastro Staré Město. To současná rada považuje za přísné a nyní se rozhodla neriskovat a společnosti smlouvu prodloužit.

Podle starosty Petra Hejmy (My co tady žijeme/STAN) se firma s platbou opozdila pouze několikrát, a to o pár dní. "Na základě toho by mohl soud přisoudit právo uplatnit tu opci, a to ještě za těch původních podmínek. Navíc by ten soudní spor mohl trvat několik let a městská část by mohla přijít o 8,6 milionu ročně," řekl Aktuálně.cz.

Současný nájemce firma Gastro Staré Město tvrdí, že rozhodnutí předešlé rady bylo v rozporu s dobrými mravy. Podle právní analýzy, kterou si Bodeček nechal vypracovat u mimopražské advokátní společnosti, ale tento argument neplatí.

"Za situace, kdy bylo podmínkou automatické opce plnění dle nájemní smlouvy řádně a včas, tak minimálně klauzule 'včas' opakovaně dodržována nebyla. Argument, který byl vznesen, že v případě neprodloužení nájmu by mohla společnost Gastro Staré Město argumentovat dobrými mravy, je zcela lichý," stojí v analýze.

Nájemce je v červených číslech, může zkrachovat, říká Bodeček

Neakceptování finančně výrazně výhodnější nabídky ovšem podle Bodečka není jediným krokem vedle, kterého se rada při svém jednání dopustila. Uvádí například, že rozhodla bez doporučení poradních orgánů a také si nenechala k věci vypracovat žádné právní stanovisko.

Bodeček tvrdí, že je sice sám zastáncem uchovávání stávajících nájemců, v případě Gastro Staré Město ale podle něj rada nezohlednila několik základních problémů. Společnost na tom podle něj vůbec není dobře a vykazuje záporný kapitál přes dva miliony korun.

"Rada se vůbec nevypořádala s tím, že ten současný nájemce je v červených číslech. Když se teď rozhodne, že zkrachuje, tak my si z toho nic nevezmeme," řekl Bodeček. "Pokud mělo Gastro Staré Město problém včas platit 1,9 milionu, tak máme velkou pochybnost, zda by dokázalo platit nájem více než čtyřikrát vyšší," říká Bodeček.

Starosta ale tvrdí, že se Gastro Staré Město už svých dluhů zbavilo. "Taky jsme se tím zabývali a oni nám poslali potvrzení, že to základní jmění dorovnali, takže tuto nesrovnalost napravili. Podali vysvětlení, pro nás je ta firma zdravá," řekl.

Změna majitele by ale podle Bodečka měla pro místní obyvatele ještě jednu výhodu. Gastro Celnice by restauraci na místě zachovalo, ale na rozdíl od konkurence by zkrátilo provozní dobu - místo od 6:00 do 24:00 by měla její restaurace otevřeno od 11:00 do 22:00. "Ta Kolkovna by tam zůstala a ještě by to pro místní bylo lepší," tvrdí Bodeček.

Rada má však více důvodů, proč finančně nejlepší nabídku odmítla. Obává se, že "nabídka společnosti Gastro Celnice by mohla být nadhodnocena a ekonomicky neudržitelná a učiněná jen s cílem odstranit konkurenta". "Nabídka byla nápadně vyšší, na druhou stranu byla ale tak vysoká, že bylo nereálné, aby mohl provozovatel takovéhoto podniku toto nájemné v tomto místě platit," uvedl Hejma. "Mi to přijde naprosto nelogické. Proč by si někdo pronajímal nebytový prostor, aby tam prodělával?" dodal.

Bodeček však nesouhlasí. "V tom záměru zájemce uvádí, že ta cena je sice velká, ale že by provoz dotoval z jiných Kolkoven," uvedl.

Nabídku navíc komplikoval také fakt, že byla podána na dobu neurčitou a firma by tak od ní mohla kdykoli odstoupit. To podle starosty podpořilo obavu, že nabídka je součástí byznysových her a snahy odstranit konkurenci.

"Kdybychom chtěli spekulovat o tom, že chtěli zlikvidovat svého společníka, tak se přihlásí s mnohonásobně vyšší nabídkou, donutí to městskou část podepsat tak, že za dva měsíce to vypoví, a tím pádem zlikvidují bývalého nájemce a mají vypořádáno," řekl Hejma s tím, že představitelé obou firem byli v minulosti společníky.

Smlouva je i tak velmi výhodná, tvrdí starosta

Bodeček namítá, že rada měla reagovat nabídkou firmě změnit dobu pronájmu v navrhované smlouvě z neurčité na určitou, stejně jako umožnila společnosti Gastro Staré Město dorovnat nabídku Prague City Restaurace.

Starosta Hejma si ovšem za rozhodnutím rady stojí. Podle něj je i nabídka firmy Gastro Staré Město pro městskou část velmi výhodná. "Už teď by se mělo nájemné vyšplhat o nějakých 7 milionů korun ročně výše, což je částka, která je i teď nadstandardní," řekl. Hejma si navíc nechal zpracovat tržní posudek, podle kterého činí obvyklá cena za nájem v dané oblasti asi tři miliony korun na rok.

Praha 1 bude potřebovat peníze, obává se Bodeček

O bodu by mohlo zastupitelstvo jednat v úterý. Piráti budou požadovat, aby městská část nevybrala žádného zájemce a vypsala nové výběrové řízení nebo záměr. "Je to zařazeno na program jednání, ale je možné, že někdo podá návrh na vypuštění," řekl Bodeček s tím, že zástupci obou dvou společností mají zájem přijít.

"Je evidentní, že se stal velký problém. Zvlášť v dnešní době, kdy nevíme, jak na tom budeme ekonomicky," dodal Bodeček. Podle něj by odmítnutím výhodnější nabídky přišla Praha 1 o důležitou finanční injekci. "Tím, že městská část dostává peníze na hlavu a na Praze nemáme moc obyvatel, tak Praha 1 dostala hrozně málo peněz," vyjádřil obavy.