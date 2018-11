Pražská koalice se střetla s opozicí nad obsazením výborů, nakonec se dohodly

První střet pražské koalice s opozicí byl dnes nad obsazením výborů zastupitelstva hlavního města. Koalice původně navrhovala pro opoziční zastupitele tři místa v každém výboru. Opozice chtěla v každém čtyři, dvě pro ANO a dvě pro ODS.

Po bouřlivé dvouhodinové debatě koalice ustoupila a navýšila počet členů na 11, přičemž sedm bude koaličních. Sedm členů bude mít jen kontrolní výbor, který vede tradičně opozice. Zastupitelé také zvolili členy a vedení výborů. Z 65 zastupitelů jich bude 21 pobírat plat za členství v radě nebo výborech.

Zastupitelské výbory v minulém období měly devět členů a koalice v každém měla pět a opozice čtyři. "Klub zastupitelů ODS nesouhlasí se zhoršením podmínek pro opozici. Je to jasný signál o tom, že koalice nemá zájem se s námi bavit víc, než je nutné," řekla na jednání předsedkyně zastupitelského klubu ODS a místopředsedkyně strany Alexandra Udženija. Je to podle ní rozpor mezi slovy o spolupráci s opozicí před volbami a činy po volbách.

Debata zastupitelů trvala přes dvě hodiny s několika přerušeními na jednání klubů, poté koalice ustoupila. "Pro dobré konstruktivní jednání je třeba zvolit výbory, které budou funkční a budou mít i důstojné zastoupení opozice," řekl poté předseda koaličního uskupení Společně pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09, STAN a KDU-ČSL). Nově zvolený primátor Zdeněk Hřib (Piráti) původní rozdělení, které dávalo méně hlasů opozici, označil za výsledek povolebního uspořádání, kde je koalice silnější, než byla v minulém období.

Kritizováno bylo opozicí také to, že koalice navrhuje do výborů vysoký počet členů, kteří nejsou členy zastupitelstva. Jmenovitě byl při kritice zmíněn bývalý zastupitel Ondřej Mirovský ze Strany zelených, která se letos do zastupitelstva nedostala. "Nemám důvěru k externistovi, který nebyl nikým zvolen," uvedl k tomu opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO). Zákon to ale připouští. Zastupiteli musí být jen předsedové výborů.

Zastupitelé dnes také rozhodli, které funkce budou uvolněné, to znamená, že za výkon funkce budou pobírat plat. Kromě primátora, náměstků a radních bude placených také devět předsedů výborů a jeden místopředseda. Celkem jich tedy bude 21. Minulá koalice, která byla složená z ANO, ČSSD a Trojkoalice (STAN, SZ a KDU-ČSL), měla nejprve 15 uvolněných funkcí, od roku 2016 jich bylo 18.

Takový počet uvolněných pozic kritizovala opozice. Patrik Nacher (ANO) navrhoval, aby z předsedů výborů byli uvolnění jen předsedové nejdůležitějších výborů pro rozvoj města. Podle představitelů koalice budou výbory pracovat více pro město a vyhnou se politickým trafikám, když nebudou své zastupitele obsazovat do dozorčích rad městských firem. Tam by měli zamířit odborníci. Podle Udženiji znamená 21 uvolněných zastupitelů výdaje 32 milionů korun za rok a dosazené odborníky do dozorčích rad bude nutné také odměnit.

Volby v Praze vyhrála ODS, má 14 mandátů a měla by obsadit placené místo předsedy kontrolního výboru. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. ANO má 12 zastupitelů.

Obsazení výborů Zastupitelstva Hlavního města Prahy:

Výbor Předseda Minulé volební období - předseda: Výbor finanční Radek Vondra (TOP 09) Miloslav Ludvík (ČSSD) Výbor kontrolní Jaroslava Janderová (ODS) Jaroslava Janderová (ODS) Výbor pro bezpečnost Jiří Koubek (TOP 09) Petr Štěpánek (SZ/Trojkoalice) Výbor pro dopravu Pavel Richter (TOP 09) Karel Březina (ČSSD) Výbor pro evropské fondy Jiří Pospíšil (TOP 09) Michal Hašek (ANO) Výbor pro kulturu a památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Jan Wolf (KDU-ČSL) Eliška Kaplicky Fuchsová (ANO) Výbor pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku Jiří Dohnal (Piráti) Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice) Výbor pro národnostní menšiny Jiří Knitl (Praha sobě) Lukáš Kaucký (ČSSD) Výbor pro IT a Smart City Jaromír Beránek (Piráti) Jaroslav Štěpánek (ANO) Výbor pro sociální politiku Eva Horáková (Piráti) Jarmila Bendová (ANO) Výbor pro bydlení Pavel Zelenka (Praha sobě) *v minulém období společný pro zdravotnictví Výbor pro správu majetku a majetkové podíly Viktor Máhrik (Piráti) Daniel Hodek (ČSSD) Výbor pro územní rozvoj a územní plán a památkovou péči Petr Zeman (Praha sobě) Jan Slezák (ČSSD) Výbor pro výchovu a vzdělávání Mariana Čapková (Praha sobě) Patrik Nacher (ANO) Výbor pro zdravotnictví a sport Miloš Růžička (STAN) Miloš Růžička (STAN/Trojkoalice) - zdravotnictví, Antonín Lélb (ČSSD) - sport Výbor pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost Jana Plamínková (STAN) Marcela Plesníková (ANO)

Zdroj: jednání zastupitelstva