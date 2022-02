"Ukrajinských hrdinů." Přejmenujme ulici u ruské ambasády, navrhuje radnice Prahy 6

Praha 6 plánuje část Korunovační ulice, vedoucí kolem ruské ambasády, přejmenovat na "Ukrajinských hrdinů". V pondělí o tom rozhodli zastupitelé, uvedl starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Radnice tak chce vzdát hold lidem, kteří bojují proti probíhající ruské invazi. Zastupitelé také žádají o přejmenování blízkého mostu na počest padlého vojáka Vitalije Skakuna. O návrhu nyní rozhodne magistrát Prahy.

"Odsouhlasili jsme žádost pražskému magistrátu na přejmenování části Korunovační ulice podél ruské ambasády na Ukrajinských hrdinů a most mezi Prahou 6 a Prahou 7 na most Vitalije Skakuna. Sláva Ukrajině!" napsal starosta Kolář na Twitter.

Starosta a poslanec Kolář Aktuálně.cz později upřesnil, že žádost ještě v pondělí odešle primátorovi Prahy Zdeňku Hřibovi (Piráti). "O přejmenováni musí rozhodnout hlavní město," uvedl.

Aby mohla Praha ulici přejmenovat, potřebuje schválení místopisné komise, která zhodnotí, zda je to možné z technického, administrativního či organizačního hlediska. Přejmenování by mohlo způsobit problémy například v případě, že mají lidé v oblasti trvalý pobyt a museli by si tedy zařizovat změnu dokladů. V bezprostřední blízkosti ambasády stojí několik domů a také velvyslanectví Saúdské Arábie.

Nově pojmenovaná ulice by měla zřejmě přímo navazovat na silniční most nad železniční tratí, jenž tvoří hranici mezi Prahou 6 a 7, a který by zastupitelé chtěli pojmenovat podle Vitalije Skakuna - ukrajinského vojáka, jenž se obětoval při odpalování mostu a zastavil tak ruský útok na město Cherson. Tento návrh by ale mohl u komise narazit kvůli tomu, že mosty přes železnici v Praze zůstávají historicky bezejmenné a několik žádostí tak již neprošlo.

Nicméně Praha už v minulosti na změnu názvu místa v okolí ruské ambasády přistoupila, když před dvěma lety nechala přilehlé náměstí pojmenovat po zavražděném opozičním politikovi a kritikovi prezidenta Vladimira Putina Borisu Němcovovi. Tehdy to místopisná komise schválila.