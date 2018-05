Pražští radní schválili vytvoření koncernu městských firem. Usnadní to jejich řízení, slibují

Městských firem v koncernu má být osm až deset, půjde tak o většinu společností stoprocentně vlastněných Prahou.

Praha - Vedení Prahy postoupilo v plánu vytvořit koncern městských firem, který má zlepšit jejich řízení a koordinaci. Záměr dnes potvrdili radní, musí jej ještě schválit zastupitelstvo.

Oproti původnímu plánu se zvýšil počet firem, kterých se má opatření týkat. Podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) jich má být osm až deset, půjde tak o většinu společností stoprocentně vlastněných Prahou.

Původně chtělo vedení Prahy založit holding městských firem. Holding by se od koncernu lišil tím, že by se změnila majetková struktura a společnosti by přímo přešly do vlastnictví jedné zastřešující firmy. U koncernu je spolupráce zajištěna pouze smluvně. Případné zřízení holdingu chce vedení Prahy nechat až na další politické reprezentaci.

Koncern se bude týkat pouze firem ve stoprocentním vlastnictví města. Podle Procházky půjde o osm až deset firem, tedy o většinu, které Praha zcela vlastní. Výjimkou bude dopravní podnik, který je z plánu vyřazen.

Praha stoprocentně vlastní například Pražskou plynárenskou, Pražskou vodohospodářskou společnost, dopravní podnik, Operátora ICT, správce nemovitostí Trade Centre Praha nebo Technickou správu komunikací. Brzy bude zcela vlastnit i Pražské služby, jejichž zhruba pětinový podíl loni magistrát odkoupil od skupiny EPH Daniela Křetínského. Nyní plánuje nucený odkup zbylých několika procent akcií od drobných podílníků.

Pokud zastupitelé plán koncernového zřízení schválí, město připraví smlouvu, která bude upravovat vztahy mezi začleněnými firmami a také způsob, jak jim vedení Prahy jako akcionář bude dávat pokyny.

Jako rozhodující člen, schvalující závazné pokyny pro firmy, má sloužit nyní v podstatě nečinná městská společnost Pražská plynárenská holding, která by změnila název a stanovy. Počet členů jejích orgánů by se zvýšil a měly by v nich zastoupení kromě vedení města i opoziční strany, pravděpodobně zhruba třetinové.

Kromě toho by město založilo koncernový výbor, složený ze šéfů zastoupených firem a politiků. Rozhodovací proces by fungoval tak, že výbor by dal návrh na nějaké společné opatření, které by následně buď doporučilo nebo nedoporučilo představenstvo zastřešující firmy Pražská plynárenská holding. Finální schválení by podléhalo její dozorčí radě.

Koncernovou strukturu pro devět svých městských společností loni zavedlo Brno. Rozdíl proti plánu vedení Prahy je v tom, že tam jako řídicí člen nefiguruje jiná městská firma, ale přímo rada města. Procházka řekl, že jeho postup má výhodu v tom, že v řídicích orgánech firmy Pražská plynárenská holding bude na rozdíl od rady sedět i opozice. Zvolený způsob také umožní hladší přeměnu na holding, pokud se tak vedení města v budoucnu rozhodne.