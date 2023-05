Praha navýší kapacity tříd na 34 žáků, odborníci se obávají zhoršení kvalty výuky

Školský odbor pražského magistrátu konzultuje se středními školami zvyšování kapacity tříd na maximálních 34 žáků a tam, kde je to možné, o něj školy žádají. Na dnešním jednání zastupitelů Prahy to řekl radní města pro školství Antonín Klecanda (STAN).

Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek spolu s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) po jednání s hejtmany uvedli, že letošní problémy s kapacitami středních škol by mělo řešit právě navyšování počtu žáků ve třídách.

Přijetí většího počtu žáků do třídy by mohlo vést ke snížení kvality výuky. Takovému naplnění tříd mohou bránit rovněž prostorové možnosti školních budov. Školy proto nemusí kapacitu tříd navýšit ani v případě, že je k tomu vyzve jejich zřizovatel. Vyplývá to z vyjádření, která poskytli předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a předseda Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiří Zajíček

V takovém počtu podle ní nelze s dětmi pracovat individuálně či zadávat skupinové práce. Zajíček doplnil, že by bylo možné i konání dalších kol přijímacích zkoušek.

Komplikací by mohlo být také to, pokud by se některý ze starších žáků musel přesunout do plně naplněné nižší třídy. "Takové dítě, které na škole studuje dva nebo tři roky a pak musí ze zdravotních důvodů studium přerušit, by do nižší třídy nebylo možné zařadit a žák by musel ze školy odejít. Takových případů by pravděpodobně nebylo moc, ale mohou nastat," míní Zajíček.

Podle Klecandy již magistrát se školami navýšení řeší několik týdnů. "Odbor školství diskutuje s jednotlivými školami, jestli je to možné," řekl. Dodal, že například Gymnázium u Libeňského zámku navýšilo kapacitu pro příští školní rok o celou třídu. "Pokud to bude potřeba, může to proběhnout i v dalších školách," sdělil.

V Praze je podle radního 17 100 míst na středních školách, z toho 12 533 na maturitních oborech. Žáků končících deváté třídy v metropoli je letos 11 651. S ohledem na fakt, že přihlášky se podávají na papíře a přijímací proces stále není ukončen, však zatím nejsou přesné informace o přijatých dětech. "V tuto chvíli doopravdy ta konkrétní data nemáme, jelikož to není digitalizováno," řekl Klecanda. Situaci v metropoli komplikuje také fakt, že asi 40 procent dětí ze Středočeského kraje podle radního podalo alespoň jednu přihlášku do Prahy.

Město chce prosadit digitalizaci zápisů na střední školy s vyznačením pořadí škol podle priority, aby děti, které se dostanou na víc škol, neblokovaly místa na těch, kam nemají v plánu nastoupit. V současném systému zápisů škola, kterou si dítě vybere jako tzv. druhou a dostane se na ni, nedá informaci té další. V určitou chvíli tak žáci mají dvě místa v různých školách.

Klecanda se zúčastnil schůzky s premiérem Fialou a ministrem Bekem. Detailní data o naplněnosti jednotlivých škol po letošních přijímacích řízeních budou podle Fialy k dispozici za několik týdnů. Potvrdilo se podle něj ale, že situace se velmi liší podle velikosti sídel. Někde je situace závažná, některých regionů se naopak téměř netýká. Nedigitalizovaná forma řízení přitom prodlužuje podle premiéra nejistotu žáků a rodičů. Vláda připravuje návrh úprav přijímacího řízení.

Letos se v Praze ke studiu čtyřletých středoškolských oborů hlásilo 17.343 uchazečů, což je o 2210 více než loni. Zhruba 800 tvoří uchazeči původem z Ukrajiny. V roce 2017 se na školy hlásilo 10 278 zájemců, letos tak jde o nárůst zhruba o 69 procent. Vyplývá to ze statistik státní organizace Cermat, která zajišťuje jednotné přijímací zkoušky.