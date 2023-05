"To už není ani vtipné." Video fronty před gymnáziem ilustruje bezmoc dětí i rodičů

Obrovská fronta mnoha desítek zájemců se ve středu utvořila před pražským Slovanským gymnáziem, které nabídlo dalších 12 míst pro zájemce o studium. Frustrovaní rodiče a studenti už druhý týden hledají jakékoliv místo, které by bylo od září volné pro maturitní studium.

"Jen pro upřesnění, to není fronta s přihláškami, to jsou absolventi devítiletky, co tu stojí ve frontě na pohovor. To už snad ani není vtipné," napsal k videu, které natočila Yveta Kern, publicista a spoluzakladatel informačního centra o vzdělávání EDUin Tomáš Feřtek.

Ministr školství Mikuláš Bek po shlédnutí videa v Událostech komentářích České televize řekl, že je systém přijímání deváťáků na střední školy nastaven tak, že garantuje obrovské zklamání. "Na 10 tisíc míst se hlásí plus minus 10 tisíc dětí, ale dávají dvě přihlášky. Řada uchazečů se dostane na dvě školy současně a teprve v průběhu času se rozhodne, kterou si zvolí," uvedl.

Ke zkouškám na maturitní obory středních škol se letos přihlásilo rekordních 116 031 dětí. To je o čtvrtinu víc než před šesti lety, kdy se centrálně zadávané zkoušky konaly poprvé. Letos byl i kvůli silnému populačnímu ročníku zájem o středoškolské vzdělání v některých regionech enormní a mnoho žáků devátých tříd zatím nebylo přijato na žádnou školu.

Rodiče školáků sepsali petici a obrátili se na ministra Beka a další politiky otevřeným dopisem, požadují změnu jednotných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou. Chtějí digitalizaci přijímacího řízení na SŠ a zrušení povinnosti pro školy přijímat studenty podle výsledků didaktických testů od Cermatu.