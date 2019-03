Praha 1 bojuje s tahy od hospody k hospodě. První bar vypověděl smlouvu s pub crawls

Radnice Prahy 1 se pokouší vyjednat s nočními podniky omezení hluku, který po nocích způsobují opilí turisté na takzvaných pub crawls, tedy tazích od hospody k hospodě organizovaných specializovanými agenturami. Prvním úspěchem radnice je dohoda s provozovatelem hudebního klubu Karlovy lázně na ukončení spolupráce s těmito agenturami. Informoval o tom první místostarosta městské části Petr Hejma (STAN). Klub ukončí spolupráci s agenturou k 30. dubnu.

"Věřím v cílenou komunikaci s podnikateli a jsem přesvědčen, že i oni mají zájem na tom, aby se neúnosná situace v Praze 1 výrazně zlepšila," uvedl místostarosta. Dodal, že pub crawls vnímá jako jeden z největších zdrojů hluku v ulicích centra po 22:00.

"Věřím, že se ke kroku provozovatele Karlových lázní brzy připojí i provozovatelé dalších hostinských zařízení s provozní dobou v nočních hodinách, se kterými jednám," uvedl. Podle Hejmy v současné době probíhají jednání se sdružením podniků Soho Prague v okolí Dlouhé ulice.

Klub Karlovy lázně je jeden z největších hudebních nočních podniků v centru města. Podle jeho spolumajitele Miroslava Lipšanského si podnik nechal vypracovat audit bezpečnostních rizik. "Po jeho vyhodnocení jsme se rozhodli vyslyšet apel místostarosty Petra Hejmy a přijali jsme okamžitá opatření, která pomohou výrazně snížit hlukovou zátěž v okolních ulicích," uvedl.

Konec spolupráce Aktuálně.cz potvrdil také generální ředitel společnosti Pub Crawl, která tento typ byznysu v Praze provozuje. Podle něj výpověď jeho podnikání problémy nezpůsobí. "Všechny bary a kluby mají zájem o to, aby se u nich končilo," řekl Viktor Hübner.

Praha 1 dlouhodobě řeší otázku turistů, kteří přijíždějí do Prahy čistě s vidinou laciného alkoholu a nočního života. Nová koalice, kterou tvoří Praha 1 Sobě, My, co tady žijeme (KDU-ČSL, STAN, Iniciativa občanů), piráti a Zelení, si omezení nežádoucích projevů turismu vytyčila v programu.

Problém řeší i nové vedení magistrátu. Zavedlo funkci nočního starosty, který má řešit právě negativní důsledky nočního ruchu v centru na život místních obyvatel. Magistrát v současnosti připravuje vyhlášku, která by omezila otevírací dobu nočních podniků ve vybraných oblastech města.

