Policie kvůli požáru devíti aut hledá člověka s popálenýma rukama

Sjezd Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu má po 28 letech domácího vítěze. Závod v německém středisku vyhrál Thomas Dressen, který se na trať vydal se startovním číslem 1 a vybojoval čtvrtý triumf v kariéře. Na sjezdovce Kandahar opanoval nejrychlejší disciplínu z domácích lyžařů naposledy dvojnásobný olympijský vítěz Markus Wasmeier v roce 1992.

"Neskutečné, že už je to tak dlouho," řekl Dressen, díky němuž v SP trvá aktuální série vítězství domácích lyžařů už čtyři závody. Před ním vyhráli Matthias Mayer v Kitzbühelu, Beat Feuz ve Wengenu a Dominic Paris v Bormiu. "Zdá se, že nám domácí tratě svědčí. Vyhrát doma je vždycky krásné," dodal Dressen a za výkon v mírně zkráceném závodě se pochválil.

"V cíli jsem si hned pomyslel, že to bylo velmi dobré. Jen v jedné pasáži jsem byl moc široký. Ale nechal jsem pak lyže brutálně jet," prohlásil.

Šestadvacetiletý Dressen v této sezoně triumfoval podruhé, nejrychlejší byl už v listopadovém sjezdu v Lake Louise. Tentokrát ho na stupně vítězů doprovodili Nor Aleksander Aamodt Kilde, který byl o 16 setin pomalejší, a Francouz Johan Clarey, jehož od stříbra dělila setina.

Vedoucí muž disciplíny Feuz obsadil šesté místo se ztrátou 35 setin na vítěze. Kvůli chřipce nebyl na startu král předchozího sjezdu v Kitzbühelu Mayer.

V Ga-Pa se s kariérou rozloučil italský sjezdař Peter Fill. Sedmatřicetiletý dvojnásobný vítěz celkového hodnocení sjezdu v SP (2016 a 2017) absolvoval poslední soutěžní jízdu po odjetí první třicítky závodníků a v cílovém prostoru se dočkal od kolegů sprchy šampaňským.

SP ve sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu (Německo):

Muži - sjezd:

1. Dressen (Něm.) 1:39,31, 2. Kilde (Nor.) -0,16, 3. Clarey (Fr.) -0,17, 4. Kriechmayr (Rak.) -0,26, 5. Ganong (USA) -0,27, 6. Feuz -0,35, 7. Hintermann (oba Švýc.) -0,39, 8. Jansrud (Nor.) -0,49, 9. Franz (Rak.) -0,52, 10. Buzzi (It.) -0,54.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 10 závodů): 1. Feuz 520 b., 2. Paris (It.) 384, 3. Kilde 307, 4. Dressen 306, 5. Kriechmayr 304, 6. Mayer (Rak.) 300.

Průběžné pořadí SP (po 26 z 44 závodů): 1. Kristoffersen (Nor.) 841, 2. Kilde 780, 3. Pinturault (Fr.) 722, 4. Mayer 692, 5. Feuz 617, 6. Kriechmayr 588, …131. Zabystřan (ČR) 12.