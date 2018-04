před 1 hodinou

Po více než dvou týdnech se v sobotu po 9. hodině znovu rozjela lanová dráha na pražský Petřín. Oznámila to společnost Ropid, organizátor MHD v hlavním městě a okolí. Oblíbenou atrakci vyřadila z provozu porucha brzd. Kontrola bezpečnostní brzdy zjistila nesprávné zachycení klínů na brzdné lano. Zařízení bylo rozebráno, seřízeno a opětovně sestaveno. Dopravní podnik oznámil, že nyní je zařízení znovu plně funkční a bezpečné a lanovka může zase vozit cestující. Lanovka jezdí podle letního jízdního řádu od 09:00 do 23:30, ve špičce jede každých deset minut. V létě lanovka sveze asi 200 000 lidí měsíčně, v zimě to je asi 110 000 cestujících za měsíc. Za loňský rok přepravila 2,066 milionu lidí.

