Nová čtvrť v Bubnech-Zátorech je předimenzovaná a málo zelená, tvrdí kritici

Plánovaná čtvrť v Bubnech-Zátorech v Praze 7 je předimenzovaná, bude zde málo zeleně, příliš úzké ulice a chybně je navržen i železniční viadukt, tvrdí Arnika, Automat a Platforma pro sociální bydlení. Kritizují studii zástavby, kterou si nechal vypracovat magistrát. Vadí jim rovněž, že se nepočítá s tím, že část bytů bude vlastnit město. Studii je možné do 15. října připomínkovat.

"Měla by se snížit výška budov, být méně pracovních míst a rozšířit ulice," řekl vedoucí Laboratoře udržitelného urbanismu sdružení Automat Michal Lehečka. Podle něj by bylo dobré vytvořit dopravní studii a studii na počet kancelářských míst, zda jsou vůbec třeba.

"Oproti stávajícímu územnímu plánu tvoří podíl zeleně pouze 30 procent. Zelená infrastruktura je klíčová z hlediska adaptace na klimatickou změnu," řekl Václav Orcígr z Arniky.

Větší důraz by podle něj měl být kladen na takzvané zelené střechy. "V řadě evropských měst je to běžná praxe, například v Kodani. Tady nejsou striktně dány, ale jen navrženy na základě technicko-architektonického doporučení," řekl Orcígr.

Zvětšete park

Podle sdružení by měl být zvětšen navrhovaný park, který má mít šest hektarů. Pro srovnání: Václavské náměstí v Praze má 4,2 hektaru. "Rozsahem nám přijde nedostatečný na to, jak velkou zátěž ponese, a to až 25 tisíc obyvatel a 29 tisíc pracovních míst," řekl Orcígr.

Podle něj by se mělo dbát také na vytváření ploch, které jsou schopny zadržet vodu, a zelenější by měly být i vnitrobloky.

Architektka Kateřina Vídenová řekla, že problémem studie je kapacita nové výstavby. Oproti současnému územnímu plánu je navržena dvojnásobná podlažní plocha.

Studie umožní vznik až 1,938 milionu metrů čtverečních plochy. Podle Vídenové ale toto území toho tolik neunese a současně upozornila na malou občanskou vybavenost, vzniknout tam mají dvě školy.

Zástupci sdružení rovněž tvrdí, že navržené ulice jsou příliš úzké, takže do nich nepůjde slunce a nebude se dařit stromořadím. Rovněž se zhorší stav ovzduší, ulice totiž nebudou moci kvalitně větrat.

"Chybně je navržen i železniční viadukt, který je nepropustný a území rozděluje. Vzniknout by mělo něco, jako je Negrelliho viadukt, aby pod ním mohl být živý prostor," řekla Vídenová.

Část bytů by mělo vlastnit město

Barboba Bírová z Platformy pro sociální bydlení řekla, že je důležité, aby část bytů vlastnilo město nebo jeho organizace. Případně by se podle ní mělo město domluvit s developerem, aby část bytů byla vyčleněna na sociální bydlení nebo pro profese, jako jsou hasiči nebo zdravotní sestry.

Na pozemku je stavební uzávěra. Od roku 2009 město zpracovává změnu územního plánu, která umožní výstavbu. Plán by mohl být změněn v příštím roce.