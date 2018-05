před 3 hodinami

Od pátečního večera do nedělního dopoledne bude pro dopravu uzavřen Mánesův most v centru Prahy. Důvodem je konání festivalu ke 20. výročí Česko-německého fondu budoucnosti. Omezení se dotkne vedle aut i městské hromadné dopravy mezi Klárovem a náměstím Jana Palacha, uvedl v tiskové zprávě mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Most bude pro dopravu uzavřen od pátečních 19:00. Provoz se na něj vrátí v neděli v 10:00. Motoristé budou moci uzavírku objet přes Čechův most. Ve směru od Klárova k Rudolfinu budou auta jezdit po Dvořákově nábřeží. V opačném směru povede objížďka ulicí 17. listopadu a přes náměstí Curieových.