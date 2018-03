Na Žižkově se opět tvořily kolony. Krnáčová by to měla řešit, nese hlavní zodpovědnost, říká Babiš

před 1 hodinou

Premiér Andrej Babiš kritizoval primátorku Krnáčovou i za vyjádření o "zpovykaných" Pražanech.

Praha - Již třetí den po sobě řidiči i hromadná doprava na pražském Žižkově musí stát v kolonách. Dopravu komplikuje uzavírka v Husitské ulici, automobily jsou kvůli ní odkloněny do ulic Táboritská a Seifertova, kde i desítky minut popojíždí.

Podle pražského dopravního podniku i ve středu dopoledne nabíraly tramvaje a autobusy výrazná zpoždění. "Tramvajové a autobusové linky mají zpoždění cca 20 minut, autobusová linka 207 a 136 jezdí mimo jízdní řád se zpožděním cca 40 minut," varoval dopravní podnik cestující.

Předtím byl několik týdnů kvůli havarijnímu stavu uzavřen pro tramvaje i auta Libeňský most. Problémy v dopravě trápí Pražany i na jiných místech.

Primátorku Adrianu Krnáčovou už za stav pražské dopravy kritizoval i její stranický šéf a premiér v demisi Andrej Babiš. "Je jasné, že silnice a ulice se musí opravovat, ale nejde to dělat tak necitlivě bez dřívějšího upozornění Pražanů," řekl deníku Blesk.

Babiš kritizoval i nedávné vyjádření primátorky, která označila v rozhovoru pro Novinky.cz Pražany za "zpovykané", neboť dělají z desetiminutového čekání v zácpě "povstání a skandál". Za výrok se Krnáčová později omluvila.

"Paní primátorka by měla víc zvažovat, co říká. A měla by dopravní situaci v Praze začít osobně řešit. A je jedno, že dopravu má v gesci jiná politická strana. Ona nese hlavní zodpovědnost," řekl premiér.