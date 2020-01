Hřibova koalice mě chce vyštípat z konkurzu na ředitele magistrátu, míní Krnáčová

Bývalá primátorka Adriana Krnáčová se minulý rok přihlásila do výběrového řízení na ředitelku pražského magistrátu. Chtěla obsadit nejvyšší úřednickou pozici, která v Praze existuje. Postoupila dokonce i do užšího výběru, ale teď tvrdí, že se ji nová koalice zřejmě snaží podvodem připravit o šanci místo získat. Město na obvinění nereaguje, jen se odvolává na mlčenlivost.

Vše spustil článek serveru Seznam zprávy, který informoval o tom, že Krnáčová o možnost stát se šéfkou pražského magistrátu přišla. Podle redaktora k tomu došlo proto, že se nedostavila k písemným testům, kterými měli všichni uchazeči projít. Server dále popisuje, že město mělo Krnáčové nabídnout hned několik termínů, kdy by mohla test sepsat, ale bývalá primátorka byla během všech v zahraničí.

Jenže podle Krnáčové je všechno úplně jinak. "Do výběrového řízení jsem se skutečně přihlásila, bohužel se mnou moc nekomunikují a ještě mě vůbec o ničem neinformovali," uvedla v rozhovoru pro Aktuálně.cz. To podle ní platí i o pozvánce na zmíněné testy. "Nikdo se neozval a teď najednou čtu v médiích, že jsem se nedostavila kvůli tomu, že jsem byla v zahraničí. Ano, byla jsem pryč, když mě nikdo nepozval," stěžuje si Krnáčová.

Server Seznam zprávy s odvoláním na své zdroje také dodává, že na posledním jednání výběrové komise padl návrh pozvat Krnáčovou nyní, tedy po jejím návratu z ciziny. "Jenže politici z vládní koalice s tím prý nesouhlasili," píší Seznam zprávy.

Výběrové řízení je tajné, nic neřekneme, zní z města

Tiskové oddělení magistrátu i primátor Zdeněk Hřib pro Aktuálně.cz situaci odmítli komentovat. Odvolávají se na mlčenlivost. "Výběrové řízení na ředitele nebo ředitelku magistrátu stále probíhá a na všechny je ze zákona uplatněna mlčenlivost. Až do výběru vítězného uchazeče se nebudeme k průběhu řízení či jednotlivým uchazečům vyjadřovat," uvedl mluvčí Vít Hofman.

Výběrové řízení pokračuje i tento týden, zbývající čtyři kandidáti by teď měli projít ústními pohovory. Poté už by měla komise, kterou vede sám primátor Hřib, zřejmě o novém řediteli či ředitelce rozhodnout.

Krnáčová celou anabázi vidí jakou snahu vyštípat ji z konkurzu na místo, na kterém by ji viděli jen neradi. "To je jasné, ne? Mám na ten úřad největší kvalifikaci, vhodná bych byla i manažersky, ale zdá se, že bohužel ne politicky. Pro nové vedení města je to takový malý politický test, jestli dokážou rozhodovat objektivně. Zatím se to nezdá," říká Krnáčová.

O jméně nové ředitelky či ředitele magistrátu nebude rozhodovat nová koalice sama. V komisi jsou zástupci všech stran v zastupitelstvu a také někteří vysocí úředníci. Výběrové řízení proto nová koalice nemá úplně pod kontrolou a podle Krnáčové se tak může snažit ji ze soutěže předčasně vyřadit.

Spojení s politiky už nevadí

Z jistého úhlu pohledu jsou ale výtky primátorky poměrně zvláštní. Byla to totiž sama Krnáčová, kdo odvolal bývalou ředitelku magistrátu Martinu Děverovou a kromě některých vážnějších důvodů mimo jiné i proto, že měla údajné až příliš těsné vztahy s některými politiky. "Ano, to propojení s určitou politickou stranou se mi tuze nelíbilo," potvrzuje Krnáčová.

Ona sama je přitom stále členkou hnutí ANO, které aktuálně na magistrátu sedí v opozici. "To ale ještě neznamená, že jsem s členy hnutí nějak propojená. Mám ve svém životě určité principy a od těch neuhnu," vysvětluje Krnáčová paradox.

Jedním dechem však dodává, že na jednu stranu chápe, pokud se nová koalice zdráhá dosadit na místo ředitelky magistrátu bývalou primátorku z jiné partaje. "Ale tak ať to takhle řeknou normálně a chovají se profesionálně. Ne že si budou vymýšlet hlouposti typu, že mě nepozvou na testy a pak budou říkat, že jsem se nedostavila. To profesionální není," uzavírá Krnáčová.

Prozatím se zdá, že ve hře o místo ředitele či ředitelky magistrátu už zůstala jen čtyři jména - Tomáš Havel, Marta Kopecká, Karel Bláha a Radka Říhová. Havel vede právní odbor magistrátu, Říhová pracuje jako ředitelka na Obvodním soudu pro Prahu 4, Kopecká vede odbor řízení organizací ministerstva obrany a Bláha byl na ministerstvu financí ředitelem odboru státního dozoru nad hazardními hrami.