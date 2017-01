Kočkova firma ztrácí zakázku na svoz odpadu z Prahy. Máme špatnou pověst, ale batolata nejíme, říká

před 48 minutami

Představenstvo Pražských služeb prozatím nepodepsalo smlouvu s firmou Prostor, kterou řídí Jan Kočka – syn jednoho z nejvlivnějších sociálních demokratů a pořadatele matějské pouti Václava Kočky. Firma měla svážet odpad na dvaceti procentech území Prahy, to se však části představenstva nelíbilo.

Praha – Firmě Prostor Jana Kočky (ČSSD), syna vlivného sociálního demokrata Václava Kočky, se uzavírá cesta k části mnohamiliardové zakázky na svoz komunálního odpadu v Praze. Původně jim poloměstská společnost Pražské služby chtěla přenechat zhruba dvacet procent území hlavního města, ale plán pozdržela část představenstva. Není tak jisté, zda dohoda vůbec vznikne.

Pražské služby s Kočkovou firmou původně dohodly kontrakt, že letos převezme část svozu komunálního odpadu. To vše jen pár měsíců po tom, co poloměstská společnost za velkého úsilí získala odpadový tendr, a po tom, co pražské koalici ANO, ČSSD a Trojkoalice tvrdila, že bez svozu bude její ekonomická stabilita ohrožená. Přeprodej Pražské služby obhajují tím, že vydělají řádově miliony, protože některá území města dokáže Prostor obhospodařit levněji.

Několik dní po tom, co na případ upozornily HN, jednalo představenstvo Pražských služeb – a plán pozastavilo. "Pro firmu to je potíž, to je samozřejmé," reagoval Jan Kočka. Sice prý již předem věděl, že Prostor nenastoupí hned v lednu, ale už si na práci sehnal nové zaměstnance. “Máme pro ně využití někde jinde," dodal podnikatel. O zakázku Kočka dál stojí. “Budeme usilovat o všechny druhy zakázek – nejen o tuhle,” poznamenal s tím, že svoz odpadu jsou schopni převzít třicet dní po uzavření kontraktu.

Každou korunu máme odmakanou

Kočka si uvědomuje, že jeho jméno vyvolává pozornost zvláště v situacích, kdy se propojuje politika či veřejná správa s rodinným byznysem. Viní z toho známou Kubiceho zprávu a reakci médií poté, co Bohumír Ďuričko zastřelil jeho bratra Václava. "Od té doby si lidé, co nás neznají, myslí, že jíme k snídani malá batolata a že jsme bezmozkové, kteří přijdou, budou bouchat do stolu a vymáhají si všechno mafiánským způsobem. Lidé, kteří mne poznají, ve finále vědí, že každou korunu máme zaslouženou a odmakanou," dodal Kočka.

Některým pražským politikům vadila právě pověst Kočkovy rodiny a představenstvo Pražských služeb nebylo jednotně přesvědčené, že převod zakázky je dobrý nápad. ”Jednoznačně prosazuji, abychom nadále svoz komunálního odpadu prováděli s použitím vlastní techniky a za pomoci vlastních zaměstnanců, je-li to pro společnost výhodné,” uvedl člen představenstva Martin Čáslavka. Podle něj by Pražské služby měly nejprve snížit své náklady a až potom případně hledat nové subdodavatele.

"Do finálního rozhodnutí představenstva v této věci bohužel nejsem kompetentní sdělovat jakékoli informace," řekl generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman. Představenstvo má o smlouvě s Prostorem jednat znovu, ale tentokrát by měl Roman předložit kolegům podrobnější informace včetně návrhu, jak snížit náklady na svoz odpadu.

Podle propočtu magistrátního odboru ochrany prostředí měl Prostor získat 19 procent území hlavního města. Člen představenstva Pražských služeb Martin Trnka v dopise radnici upozornil, že subdodávka Prostoru odpovídá třem až čtyřem procentům celé zakázky na svoz. Celý tendr má hodnotu 1,2 miliardy ročně, podíl Kočkovy firmy se tak mohl pohybovat na úrovni třiceti až čtyřiceti osmi milionů korun ročně. O jakou částku přesně se jedná, generální ředitel Roman neprozradil. Jen uvedl, že je to pro firmu výhodné.

Pražské služby podle něj vydělají víc, když například území Holyně, Lahovic, Lochkova, Malou i Velkou Chuchli, Radotín, Ruzyni nebo Sedlec, Slivenec či Zbraslav a Zličín přenechají jinému subdodavateli. Prostor je podle něj efektivnější a levnější, protože má ve vybrané oblasti provozovnu, a tudíž najezdí méně kilometrů. Nicméně Prostor i Pražské služby odpad nakonec stejně většinou vozí do spalovny v Malešicích.

autor: Kateřina Frouzová