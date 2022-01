Jeřábník na stavbě v Praze 4 se v neděli po jedné hodině odpoledne zachoval jako svědomitý občan. Když při chvilce klidu pozoroval okolí, všiml si dvou lidí, kteří sprejovali zeď v ulicích Plynární a Krnkova, a vše nahlásil městské policii. Policisté dostihli pachatele za pomoci jeřábníkovy navigace na zastávce MHD Chodovská.

Zjistili, že jde o 11letého chlapce a jeho 71letou babičku. Ta se hlídce přiznala, že vnukovi koupila spreje, aby "si to zkusil". Prý to viděl na internetu a zajímalo ho to. Výsledkem zkoušky bylo několik žlutomodrých nápisů na zdech a chodníku, největší o velikosti 1 m x 1,6 m.



Strážníci celou věc předali k dořešení státní policii. Bez ohledu na výši způsobené škody se v případech sprejerství vždy jedná o podezření z trestného činu.