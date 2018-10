Žena, kterou v Rokycanech postřelil do hlavy její partner, umřela. Muž je ve vazbě

Událost se stala 18. října večer. Cizinec přijel autem do Kotelské ulice v Rokycanech a přistoupil k zaparkovanému vozu, v němž seděla jeho přítelkyně. Jedním výstřelem ji pak údajně zasáhl do hlavy.

Plzeň - V plzeňské fakultní nemocnici zemřela sedmatřicetiletá žena, kterou 18. října v Rokycanech postřelil nelegálně drženou zbraní do hlavy její partner. "O jejím úmrtí informovali lékaři kriminalisty v pondělí," řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

Třiačtyřicetiletý kosovský Albánec po střelbě ujel autem. Policie ho zadržela pár hodin po činu v Plzni a obvinila ho z pokusu vraždy a nedovoleného ozbrojování. Nyní policisté v nejbližších dnech věc překvalifikují na dokonanou vraždu, řekla mluvčí. Policisté nařídili soudní pitvu zemřelé ženy.

Událost se stala ve čtvrtek 18. října večer. Cizinec přijel autem do Kotelské ulice v Rokycanech a přistoupil k zaparkovanému vozu, v němž seděla jeho přítelkyně. Jedním výstřelem ji pak údajně zasáhl do hlavy. Ženu ve vážném stavu převezli záchranáři do plzeňské fakultní nemocnice. Údajným motivem útoku byly mezilidské vztahy.

Zásahová policejní jednotka zadržela podezřelého ve čtvrtek pozdě večer na plzeňském sídlišti Lochotín. Desítka policistů pátrala v Rokycanech i na Plzeňsku. V noci se na plzeňské sídliště sjelo množství policejních aut, ve vzduchu létal vrtulník.

Zbraň policisté našli a zajistili. Zadrženým cizincem, kterého soud poslal do vazby, byl podle neoficiálních informací jeden z bývalých šéfů albánské drogové mafie. V minulosti byl odsouzen na deset let za organizování drogových obchodů s pervitinem a heroinem z Čech do Německa.