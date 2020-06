Bernard, který nedávno vystoupil z ČSSD, už není hejtmanem. Zastupitelé ho odvolali

V čele Plzeňského kraje skončil v pondělí dopoledne hejtman Josef Bernard. Zastupitelé o jeho konci rozhodli hlasováním, při kterém se většina vyslovila proti jeho dalšímu pokračování v čele kraje. Hlasování přitom inicioval sám Bernard, který před několika týdny opustil sociální demokracii. Pro odvolání hlasovalo 39 zastupitelů, proti byli 2 a 3 se zdrželi.

Zatímco ještě před několika dny stál Josef Bernard v čele kraje a byl členem sociální demokracie, nyní už neplatí ani jedno. Nedá se ale říci, že by to Bernardovi nějak zvlášť vadilo. S oběma změnami počítal a sám stál na jejich počátku. Navíc je pravděpodobné, že už myslí na podzimní krajské volby, do kterých by mohl jít jako lídr Starostů a nezávislých.

"Budu za STAN kandidovat," oznámil Bernard krátce před svým odvoláním poté, co se ho na tuto informaci zeptal zastupitel za ODS Martix Baxa.

Pokud jde o samotné odvolání Bernarda, rozhodující bylo stanovisko jeho dnes už bývalé sociální demokracie, která požadovala po svých koaličních partnerech, aby pro konec Bernarda zvedli ruku. Občanští demokraté, stejně jako například zástupci Koalice pro Plzeňské kraj tomuto vyhověli. Výjimkou byla Světlana Budková z ČSSD, která se k návrhu nepřipojila.

"Nemyslím si, že je ve prospěch občanů našeho kraje, aby byl Josef Bernard odvolaný," uvedla.

Po odvolání Bernarda nastala kuriozní situace. Když mu následně zastupitelé poděkovali za jeho práci a on chtěl zareagovat, nedostal se už k mikrofonu. "Já jsem vám neudělila slovo," sdělila Marcela Krejsová z ODS, která převzala řízení schůze. "Můžu tady alespoň sedět?" zeptal se Bernard, kterému Krejsová sdělila, že by měl od řídícího stolu odejít mezi řadové zastupitele. "Už nejste ani členem rady. Měl byste sedět v řadách zastupitelů," vysvětlovala Bernardovi, který vedl kraj tři roky a osm měsíců.

Odvolání hejtmana bylo hned prvním bodem krajského zastupitelstva. Slovo si vzal sám Bernard, který řekl, že předkládá návrh na své odvolání.

"Důvod je jasný. Před několika dny jsem oznámil svůj odchod z ČSSD, za kterou jsem kandidoval na fuknci hejtmana a považuji za korektní a morálně slušné, abych reagoval i zde na zastupitelstvu," sdělil Bernard. "Kraj si nevedl za necelé čtyři roky špatně, a jsem připraven, pokud bude zájem zastupitelů, mandát ukončit," dodal.

Po jeho vystoupení promluvil zástupce ČSSD Ivo Grüner, který Bernarovi dělal náměstka pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiku.

Hejtman Plzeňského kraje za sociální demokracii Josef Bernard není rozhodně mužem, který by se ztrácel v davu. Už jeho samotný vstup do ČSSD a nominace na lídra kandidátky v roce 2016 vyvolávaly velkou pozornost. Do té doby pracoval ve vrcholových manažerských funkcích ve Škodě Transportation a nepatřil mezi klasické sociální demokraty, kteří dávají důraz zejména na sociální témata.

Bernard ovšem přivedl sociální demokraty ve volbách na Plzeňsku k druhému místu a při povolebních jednáních se mu podařilo domluvit se s pěti dalšími subjekty a obejít tak vítězné ANO. Ujal se vlády nad krajem, což trvalo dodnes. Pro volby v roce 2020 už ale se sociálními demokraty nepočítá.

Na to, že Bernard vážně zvažuje konec v sociálních demokracii, upozornil deník Aktuálně.cz už loni v září. Tehdy ale sám hejtman ještě tvrdil, že není rozhodnutý. Nicméně přiznával, že přinejmenším není typický sociální demokrat.

"Vím, že někteří sociální demokraté v Plzni nechtějí, abych byl lídrem já, protože prý nejsem typický sociální demokrat. No, to jim ani nevyvracím," řekl Aktuálně.cz.

Připravujeme podrobnosti.