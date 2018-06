Na Pardubicku havaroval kamion s vodkou, hasiči odčerpávali naftu

U Jaroslavi na Pardubicku havaroval kamion, který převážel vodku. Převrácený vůz zcela zablokoval silnici I/35, spojnici mezi Svitavami a Hradcem Králové. Řidič zůstal zaklíněný uvnitř, řekla mluvčí policie Eva Maturová. Doba uzavírky silnice první třídy není známa, policie musí vytyčit objízdnou trasu. Podle hasičů jeden člověk utrpěl lehká zranění. "V nádržích kamionu bylo celkem zhruba 1500 litrů pohonných hmot. Z jedné nádrže začaly unikat provozní náplně. Na místo tak muselo vyjet protiplynové vozidlo se sudy určenými k přečerpání nafty," uvedli pardubičtí hasiči.

Silnice I/35 u Jaroslavi byla v pondělí 11. června zcela uzavřena. Havaroval zde kamion plně naložený alkoholem. Hasiči k této události vyjížděli hned poté, co byla nehoda ohlášena na operační a informační středisko hasičů, a to v 10.40 hodin. V nádržích kamionu bylo celkem zhruba 1500 litrů pohonných hmot. Z jedné nádrže začaly unikat provozní náplně. Na místo tak muselo vyjet protiplynové vozidlo se sudy určenými k přečerpání nafty. Z dvoučlenné posádky kamionu byla zraněna jedna osoba lehce. Na místo byl povolán jeřáb z Pardubic, ale i pracovník životního prostředí z města Holice, protože nafta před příjezdem hasičů unikala do zeminy.