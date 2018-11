Nehoda dvou kamionů a dodávky u Prostějova uzavřela D46 ve směru na Vyškov

Aktualizováno před 1 hodinou

Nehoda tří aut uzavřela v noci na středu D46 u Prostějova ve směru z Olomouce na Vyškov. Podle policie do sebe nejprve narazily dva kamiony, které po nárazu začaly hořet a do vysypaného nákladu následně narazil řidič dodávky. Při nehodě byl zraněn jeden z řidičů, informovala mluvčí policie Jiřina Vybíhalová. Dálnice bude uzavřená předběžně do 09.00, objízdná trasa vede přes Prostějov. U nehody zasahovaly tři desítky hasičů. Výše škody byla předběžně vyčíslena na tři miliony korun.

Nehoda se stala krátce před půlnocí na 23. kilometru. "Podle prvotního šetření tam řidič kamionu z prozatím přesně nezjištěných příčin zezadu najel do návěsu kamionu jedoucího před ním. Po nárazu došlo k sesunutí přepravovaného nákladu a požáru obou vozidel," uvedla policejní mluvčí. Na situaci podle policie nestačil zareagovat řidič dodávkového vozu, který najel do vysypaného nákladu. Podle mluvčí hasičů Vladimíry Hacsikové jeden z kamionů převážel kari sítě, druhý kvasnice v krabicích. Havarovaná dodávka převážela počítačové komponenty. Hasiči požár kamionů zlikvidovali pěnou, dálnice byla během hašení zhruba na hodinu uzavřena v obou směrech. "Hasiči následně zamezovali úniku ropných látek a pohonných hmot do kanalizace, přečerpávali pohonné hmoty z poškozených nádrží nákladních vozidel, osvětlovali místo události a vypomáhali s překládkou nákladů," doplnila mluvčí hasičů. Podotkla, že komplikovaná byla především překládka kvasnic, hasiči je museli nakládat i ručně lopatami. Požár zničil podle hasičů obě kabiny tahačů, u jednoho byl částečně poškozen i návěs. Hasiči jsou k sedmé ranní stále na místě, havarovaná vozidla jsou již odtažena mimo dálnici a překládá se náklad kamionu převážejícího kari sítě. Následovat bude očista dálnice a závěrečný úklid, dodala mluvčí hasičů. Kvůli úklidovým pracím je dálnice ve směru z Olomouce na Vyškov v místě nehody uzavřena. "Objízdná trasa vede přes exit 24 na Prostějov centrum, s nájezdem na dálnici u Žešova," doplnila policejní mluvčí.