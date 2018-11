Myslivci na beskydského medvěda políčili past. Lákají ho na zbytky jelena i med

Ochránci přírody a myslivci nachystali na medvěda klec a jako návnadu zbytky jelena, med a kukuřici.

Zlín - Ochránci přírody a myslivci, kteří pátrají po medvědovi potulujícím se od září ve Zlínském kraji, instalovali na jednom z hřebenů Vsetínských Beskyd odchytovou klec. Zároveň v okolí vytvořili pachovou stopu a instalovali několik fotopastí.

Do kopcovitého terénu by měl příští týden vyrazit pátrat po medvědovi i specialista na lov ve volné přírodě vybavený narkotizační puškou, uvedl Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

"Z pátku na sobotu jsme společně s myslivci umístili klec na hřebenu nad Karlovickou dolinou. V okolí máme celou skupinu fotopastí a jako návnadu med s kukuřicí," uvedl Orálek. Ochránci přírody celou sobotu pokládali speciální pachovou stopu, která by měla medvěda navést ke kleci. Myslivci jim k tomu poskytli zbytky vyvrženého jelena.

"Zbytky vývržků jsme dali do jutových pytlů, ty se uvázaly na pětimetrový provaz a s tím jsme pak chodili kilometry krajinou směrem ke kleci," podotkl Orálek.

Zbytky vyvrženého jelena podle Orálka nesnesitelně páchly, takže vytvořená pachová stopa by pro kolemjdoucího medvěda měla být nepřehlédnutelná. "Když jsme pak zbytky v igelitových pytlích odváželi autem, tak jsem se bál, aby nějaký pytel nepraskl, protože bych s autem musel jet rovnou do šrotu," podotkl s úsměvem Orálek.

Medvěd denně ujde 30 kilometrů

O víkendu do Zlínského kraje dorazil odborník ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové, který se specializuje na odchyt divoké zvěře pomocí narkotizační pušky. "Hned (v pondělí ráno) vyrazí s kolegy a myslivci do terénu. Měli by najít trasu, po které by medvěd mohl jít. Hlavně mu myslivci musí najít nějaký posed," řekl Orálek.

Narkotizační puškou lze totiž medvěda skolit pouze na poměrně malou vzdálenost, přičemž uspávací střela neúčinkuje hned.

Na instalovaných fotopastích zatím nebyl medvěd zaznamenán. O víkendu ale byla po týdenní pauze nahlášena nová škoda. U obce Huslenky medvěd někdy v týdnu roztrhal dvě nebo tři ovce. Podle Orálka je těžké určit, kde přesně zvíře je, jelikož ujde za den 30 kilometrů. Ochráncům a myslivcům navíc přicházejí rozporné zprávy od lidí, kde se šelma vyskytuje.

Mladý, asi čtyřletý medvěd v regionu již zabil minimálně tři desítky ovcí, kozy, králíka a kohouta a zničil úly. Dříve hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) mluvil o možnosti odstřelu.

Ukázalo se však, že medvěda je v případě odchytu kam umístit, dočasně by mohl být v záchranné stanici u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. O zvíře také projevila zájem zoologická zahrada z Belgie.

