Za potížemi lékařské fakulty v Ostravě nestojí konkurence, tvrdí asociace děkanů

Konkurenční boj není příčinou potíží Lékařské fakulty Ostravské univerzity, které hrozí omezení akreditace pro všeobecné lékařství. V tiskovém prohlášení to v pátek oznámila Asociace děkanů lékařských fakult ČR. Reagovala tak na dřívější výrok ostravského primátora Tomáše Macury (ANO), že za hrozbou ztráty akreditace může stát konkurence ostravské fakulty. Podobně se vyjádřil i rektor OU Jan Lata.

"Nevím, jaký smysl by ztráta akreditace měla mít, co by pomohla zlepšit. Spíše si dovolím i trochu jakousi spekulaci, že za tím trošičku vidím konkurenční boj mezi lékařskými fakultami v tomto státě," řekl ve středu primátor. Rektor Lata prohlásil v online magazínu OU, že ostatní lékařské fakulty proti založení té ostravské bojovaly a nepřátelství vůči lékařské fakultě OU stále existuje. Asociace děkanů lékařských fakult to však odmítá.

"Nařčení, že za problémy Lékařské fakulty Ostravské univerzity mohou ostatní tuzemské lékařské fakulty, se nezakládá na pravdě," uvedla organizace. "Asociace děkanů lékařských fakult ČR nikdy nedala podnět k vyšetřování LF OU komisí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a lékařské fakulty v žádném případě ani nemohou jakýmkoli způsobem ovlivnit dění na Ostravské univerzitě," uvedla asociace.

Loni se v médiích objevily zprávy o možných manipulacích při přijímacím řízení na LF OU. Posléze dění na fakultě začal prověřovat Národní akreditační úřad (NAÚ). Komise NAÚ ve zprávě, která minulý týden unikla do médií, doporučila Radě NAÚ na základě zjištěných nedostatků, zahájit řízení o omezení akreditace oboru všeobecné lékařství.

"V okamžiku, kdy fungování LF OU bude odpovídat legislativním i etickým požadavkům kladeným na vědecko-vzdělávací instituce univerzitního typu, jsou lékařské fakulty sdružené v asociaci připraveny s LF OU úzce a korektně spolupracovat," sdělila v pátek asociace děkanů.

Ostravská univerzita ve středu oznámila, že rektor navrhne kvůli pochybením při přijímání studentů Akademickému senátu univerzity odvolání děkana lékařské fakulty Arnošta Martínka. Tomuto kroku vyjádřili ve čtvrtek podporu ostatní děkani OU.

Martínek minulý týden řekl, že sám rezignovat nehodlá. "Jako děkan lékařské fakulty jsem veřejně deklaroval, že v případě, že se prokáže mé osobní selhání v procesu přijímacího a odvolacího řízení, budu na svou funkci rezignovat. Nicméně předložený protokol hovoří o systémovém selhání," uvedl. K chystanému návrhu svého odvolání se později nechtěl vyjádřit.