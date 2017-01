Z vraždy ženy policisté obvinili jejího přítele

před 52 minutami

Z vraždy ženy v Ostravě policisté obvinili jejího jednačtyřicetiletého přítele. Ženu podle nich napadl v pondělí ráno v jednom z ostravských bytů a smrtelně ji zranil. Věk mrtvé policisté nezveřejnili. "Muž o pár let mladší přítelkyni napadl po předchozí vzájemné slovní rozepři. Usmrtil ji bodnořezným nástrojem. Útok vedl do horní části těla," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Policisté útočníka zadrželi přímo na místě. Ještě v pondělí večer ho obvinili z vraždy. Soud bude rozhodovat o jeho vzetí do vazby. V případě odsouzení může ve vězení strávit až 18 let.

autor: ČTK