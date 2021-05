Ostravan se pomstil na cizím autě. Nejdřív se netrefil, to ale nebyl hlavní problém

Do Prahy v sobotu přiletí první vládní speciál z Moskvy pro ruské diplomaty a zaměstnance velvyslanectví v České republice. Na ruzyňském letišti by letadlo Iljušin 96 mělo přistát v poledne. Následovat by mělo odbavení cestujících na třetím terminálu letiště, odlet je pak naplánován na 14:30. Přílet druhého letadla je v plánu v pondělí.

Diplomatická roztržka Česka a Ruska je vyústěním zjištění českých vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko v dubnu rozhodlo o vyhoštění 18 pracovníků ambasády, které označilo za důstojníky ruských tajných služeb. Moskva tehdy reagovala vyhoštěním 20 diplomatů či zaměstnanců české ambasády v ruské metropoli.

Poté rozhodla ČR o vyhoštění dalších pracovníků, na jejichž odjezd dostalo Rusko čas do konce května. Moskva poté oznámila, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".

Ministerstvo zahraničí nechce před uplynutím lhůty poskytovat bližší informace.