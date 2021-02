Po sídlišti v Hradci Králové se prohánělo pět krav, zasahovaly desítky lidí

V Hradci Králové v části Malšovice ve středu odpoledne hasiči s policií a veterinární správou pomáhali s odchytem volně se pohybujícího skotu. Pět zvířat uteklo z přepravního vozidla při překládce na parkovišti u koupaliště Flošna a dostalo se až na sídliště v Malšovicích. Pro místní platila výstraha, krávy mohly být nebezpečné. Všechny kusy veterináři postupně uspali.

"Nahlášeno jsme to měli krátce před 12:30. Při překládce uteklo pět krav, je to horské polodivoké plemeno. Dostaly se k tenisovým kurtům za silničním okruhem, tam se splašily a utekly až do ulice Na Občinách. Přivezlo se jim tam žrádlo, aby byly v klidu," řekla v 16 hodin mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Podle ní dobytek při pochodu městem větší komplikace v dopravě nezpůsobil, nikdo se nezranil. Na odchytu zvířat se podílely dohromady desítky policistů, strážníků, hasičů a příslušníků veterinární správy.