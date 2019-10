Hejtmanku Mračkovou Vildumetzovou má v čele kraje nahradit Kubis, navrhuje ANO

Hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO) by měl v čele Karlovarského kraje nahradit její dosavadní náměstek Petr Kubis (ANO). Návrh už hnutí ANO předneslo svým koaličním partnerům ve vedení kraje - ODS, pirátům a Hnutí za harmonický rozvoj měst a obcí. Mračková Vildumetzová odchází z funkce hejtmanky kvůli těhotenství.

"Krajská koalice v úterý projednala změny ve vedení Karlovarského kraje. Hnutí ANO navrhlo koaličním partnerům na hejtmana Petra Kubise, současného náměstka pro sociální věci a bezpečnost. Koaliční partneři by se měli formálně do úterý vyjádřit, ale již při předešlých neformálních jednáních byla jeho nominace podporovaná," informovala Mračková Vildumetzová.

Volba nového hejtmana Karlovarského kraje by se měla konat 11. listopadu, případně 16. prosince. "Chceme také kandidáta představit opozičním zastupitelům. Osobně bych ale ráda, kdyby volba proběhla už v listopadu s tím, že termín nástupu do funkce by byl zřejmě v prosinci," řekla Mračková Vldumetzová.

Padesátiletý Petr Kubis má zkušenosti z veřejné správy. Býval velitelem Městské policie v Sokolově, nyní je radním v Sokolově a tři roky pracuje v kraji jako náměstek pro oblast sociálních věcí.

"Věřím, že bude dobrým hejtmanem našeho kraje. Budu mu samozřejmě pomáhat, jak jsem avizovala, ráda bych zůstala v radě kraje v pozici neuvolněné náměstkyně pro oblast financí a pro jednání s centrálními orgány veřejné správy. Pokud mi to zdravotní stav dovolí, předám hejtmanství ke konci roku," dodala hejtmanka.

Šestačtyřicetiletá Jana Mračková Vildumetzová si chce nadále ponechat post poslankyně sněmovny. Je také předsedkyní Rady Asociace krajů ČR. Předsedou ale může být pouze hejtman některého kraje. Další jednání asociace krajů je svoláno na prosinec. Tam by se mělo rozhodnout, jestli současnou předsedkyni nahradí jiný z hejtmanů nebo řízení rady převezme místopředseda asociace Jiří Běhounek.