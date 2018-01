V Tišnově u Brna hoří skladovací hala, hasiči povolali chemickou laboratoř

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. To znamená, že se zásahu účastní do deseti hasičských jednotek, tedy zhruba do čtyřiceti hasičů.

Tišnov (Brněnsko) - V Tišnově na Brněnsku hoří skladovací hala, na místo byla povolaná chemická laboratoř pro kontrolu ovzduší. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Informoval o tom mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Podle prvních informací nikdo nebyl zraněn, požár se rozhořel ve firmě vyrábějící klimatizace. Podle informací kolem 18:00 už hasiči požár dohašovali. Jak dlouho jim to bude trvat, zatím není jasné. Příčinu požáru a výši škody vyšetřovatelé zjišťují. Podle mluvčího může být známa až za několik dní. Podle Mikošky hoří vybavení haly a naskladněný materiál, přesně se ale ještě nedá říct, kolik toho uvnitř bylo. Vidět je ale černý dým. Na místo proto hasiči povolali i chemickou laboratoř, která monitoruje ovzduší. "Občanům v okolí nedoporučujeme otevírat okna. O situaci jsme informovali i městský úřad, aby jim dal vědět svojí cestou, tedy prostřednictvím rozhlasu," uvedl mluvčí. Hasiči k likvidaci požáru používají i speciální techniku Cobra, která je součástí vybavení hasičského školicího střediska v Brně. Jde o stroj, který navrtá do hořícího objektu otvor, tím protáhne hadici a likviduje požár. Používá se hlavně při požárech střech. Druhý stupeň požárního poplachu znamená, že se zásahu účastní do deseti hasičských jednotek, tedy zhruba do čtyřiceti hasičů.

