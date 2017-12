Miliony za nové logo dejte do výuky, žádají lidé univerzitu v Brně. Nerozumíte designu, říká rektor

před 6 hodinami

Přes 2600 lidí podepsalo petici proti novému logu Masarykovy univerzity, které vytvořilo grafické studio Najbrt. Podle autorů petice by peníze měly být raději použity na zlepšení kvality výuky a výzkumu. Rektor Bek logo podporuje a měnit ho nechce.

Brno - Na vedení Masarykovy univerzity se kvůli novému logu, které škola před dvěma týdny představila, obrátil tamní profesor chemie Jiří Damborský. V petici, již za několik dní podepsalo už více než 2600 lidí, žádá o zachování původního loga z 90. let. To by mělo být novým logem od studia Najbrt nahrazeno příští rok v březnu.

"Touto peticí si dovolujeme zdvořile požádat o zachování původního loga Masarykovy univerzity. Jsme na naše logo hrdí a domníváme se, že naše alma mater je s ním neodlučně spjata," píše se v petici, kterou na internetu Damborský založil.

Celá změna vizualizace by měla školu stát zhruba dva miliony korun. Autor petice by byl raději, pokud by peníze určené na změnu loga byly investovány do zlepšení výuky a výzkumu na univerzitě. On-line deník Aktuálně.cz Damborského kontaktoval, ale profesor se k petici nechtěl vyjadřovat.

Ke kontroverzi kolem loga promluvil také rektor univerzity Mikuláš Bek, podle kterého je pochopitelné, že ne všem se nové školní logo líbí. "Primárním účelem vizuální značky není to, aby se líbila alespoň 51 % akademické obce univerzity, nýbrž to, aby nás podle ní rychle a snadno poznali lidé mimo naši univerzitu, především budoucí studenti, jejich rodiče, ale i široká veřejnost," vysvětluje rektor v prohlášení na webových stránkách univerzity.

Dosavadní logo bylo podle Beka katastrofální, protože pro vnějšího pozorovatele je těžko rozlišitelné od log jiných univerzit. Vyvolává také dojem historické instituce, místo aby vyjadřovalo modernost, která je podle rektora pro univerzitu základní hodnotou.

Rektor Bek se domnívá, že o kvalitě grafické designu by měli rozhodovat odborníci na grafický design a marketingovou komunikaci. "Profesor Damborský nechť promine, ale není pro mne autoritou ve věci kvality loga, při vší úctě k jeho vědecké erudici a výzkumným výsledkům," řekl Bek v narážce na Damborského obor, kterým je chemie.

Rozhodování o logu je podle Beka plně v kompetenci vedení univerzity. "O žádných univerzitních záležitostech nikdy nerozhodovaly a nebudou rozhodovat nějaké plebiscity či referenda akademické obce. Dávám přednost osobní odpovědnosti před kolektivní neodpovědností. Vybrali jsme dobře, jsem si tím zcela jist," uzavřel rektor Bek.

Dosavadní logo tvořené písmeny M a U obkroužené latinským nápisem Universitas Masarykiana Brunensis používala škola od roku 1990.

Vítězný návrh nového loga vybrala desetičlenná porota složená z odborníků na design, zaměstnanců a studentů univerzity. Koncept nového stylu podle studia Najbrt vychází z myšlenky funkcionalismu, meziválečné doby a demokratických ideálů, které se s nimi spojují.

Univerzita chce zavádět nové vizuální prvky od března příštího roku.

