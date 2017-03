Aldi mění logo, směje se mu i Penny. V jednoduchosti je síla, připomínají experti

před 1 hodinou

Nové logo Aldi je osmou změnou od roku 1948. Experti hodnotí změnu jako nevyužitou šanci ke skutečné modernizaci. Do konkurenta si rýpla i konkurenční diskontní síť Penny.

Praha - Německý obchodní řetězec Aldi mění po jedenácti letech své logo. Dominantní písmeno A dostalo trojrozměrný efekt, změnil se typ písma, ale barvy i celková kompozice zůstávají podobné jako dosud.

"Čerstvá vizuální podoba nového loga se ideálně hodí k současnému procesu modernizace společnosti Aldi Süd," říká Kirsten Gess, ředitel komunikace tohoto řetězce. Aldi začne nové logo používat během března v Číně, kde nyní spouští online prodej.

Od června se změna projeví v Německu a postupně i na dalších trzích - ve Velké Británii, Irsku, Maďarsku, Švýcarsku, Austrálii, Rakousku a Slovinsku. V posledních dvou jmenovaných státech působí Aldi Süd pod značkou Hofer, která však nad tímto názvem v logu používá písmeno A.

Experti hodnotí změnu jako nevyužitou šanci ke skutečné modernizaci. V anketě marketingového časopisu Horizon mezi osmi odborníky získalo nové logo průměrné hodnocení jen 1,9 z maximálních pěti bodů.

Do konkurenta si rýpla i konkurenční diskontní síť Penny. Na svém Facebooku ukázala, jak by vypadalo její logo ve stejném stylu. "Aldi, nic si z toho nedělej. Vypadá to komicky i s naším jménem," vzkázala. "Penny, tvé logo nikdy nevypadalo tak dobře," reagovalo Aldi v podobném duchu..

Hey ALDI SÜD, macht euch nix draus... Sieht selbst mit unserem Namen komisch aus ;) Zveřejnil(a) PENNY dne 09. Březen 2017

Také řetězec Penny postupně zavádí nové logo. Už několik let ho používá na německém trhu, ale třeba v Česku s ním čeká až na modernizaci jednotlivých prodejen.

"Aldi razí princip jednoduchosti. Jeho nové logo s mnoha různými prvky, barvami a teď i efekty je přitom protikladem jednoduchosti," uvedl v časopise Horizon Heiko Dertinger z mnichovské společnosti Brandoffice. "Nové logo vyjadřuje vše, co Aldi Süd není a nechce být," souhlasí také Jürgen Siebert, marketingový ředitel berlínské agentury Monotype.

Právě Aldi je totiž průkopníkem "prosté" diskontní formy prodeje přímo z palet. Experti připomínají i novou reklamní kampaň se sloganem Einfach ist mehr, který lze přeložit jako "v jednoduchosti je síla".

V této kampani se jižní část "impéria" poprvé spojila se severní Aldi Nord (ta používá jiné logo a vedle Německa působí ve Francii, Polsku, Španělsku, Portugalsku, Dánsku, Nizozemsku, Belgii a Lucembursku). Na dvě části si počátkem 60. let rozdělili rostoucí řetězec bratři Karl a Theo Albrechtové.

Sami zákazníci Aldi na Facebooku hodnotí nové logo smířlivěji, najdou se ale i názory odkazující třeba na logo Windows. A například Laurent Lacour z frankfurtské agentury Hauser Lacour připomíná, že k jednoduchosti či dvojrozměrnosti se vracejí i značky jako Google, Audi nebo Mini.

Nové logo Aldi je osmou změnou od roku 1948. Původně dominovalo příjmení Albrecht, později se z něj vytratily ozdoby. Název Aldi začal řetězec používat, aby zdůraznil diskontní způsob prodeje (z příjmení zakladatele zůstala první dvě písmena). Současnou koncepci loga používá od roku 1984, k jeho modernizaci došlo v roce 2006.

autor: Petr Kučera