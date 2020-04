Exministr Blažek či primátorka Vaňková kupčili s majetkem Brna, vypovídá expolitik

Korupční kauza Stoka, která v Brně zasáhla hnutí ANO, se rozlévá dále. NCOZ podle zjištění Aktuálně.cz a HN prověřuje i vysoce postavené politiky ODS. Mezi nimi exministra spravedlnosti Pavla Blažka nebo primátorku Brna Markétu Vaňkovou. Jim blízký stíhaný expolitik vypověděl, že kupčili s městským majetkem. V kauze je stíhaný i elitní detektiv za to, že se vyšetřování pokusil torpédovat.

Když policisté v červnu 2018 poslali do vazby někdejšího starostu jihomoravské vesničky Rojetín Pavla Hubálka, zdálo se to jako rutinní případ, kterých se v Česku dějí desítky. Dle konstrukce vyšetřovatele z brněnské kriminálky se totiž Hubálek živil jako podvodník. Zájemcům sliboval zajistit za statisícové provize městské byty v Brně. Něco takového přitom logicky ze své pozice nemohl splnit.

Ve vazbě se ovšem Hubálek rozhodl vypovídat. Nyní už bývalý politik ve svém svědectví, které Hospodářské noviny a Aktuálně.cz získaly při pátrání po Hubálkově příběhu ze dvou na sebe nezávislých zdrojů, popisuje systém zhruba čtyřiceti propojených firem a lidí. Z velké části politiků ODS a jejich příbuzných, kteří podle něj obchodovali s městským majetkem a za statisícové až milionové provize jej přidělovali a účelově privatizovali.

Občanští demokraté Brno řídili před hnutím ANO a předloni se na radnici vrátili s primátorkou Markétou Vaňkovou. Policistům Hubálek vykreslil, že byl jen malou součástí systému, který vlivní politici vytvořili. Někdejší starosta obce Rojetín s osmdesáti obyvateli Hubálek se tak stal klíčovým vypovídajícím olomouckého vrchního státního zastupitelství, pod jehož dozorem kauzu podle pátrání redakce prověřuje NCOZ.

A Hubálek vypovídá nejen proti Vaňkové, ale i exministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi, jeho někdejšímu ministerskému náměstkovi Radomíru Daňhelovi či vlivnému náměstkovi Vaňkové Robertu Kerndlovi.

Hubálkova výpověď se přitom nedá přejít jen jako snaha náhodného kriminálníka vyvléci se ze svého případu. Hubálek právě v Rojetíně se špičkami krajské ODS dělal obchody s pozemky a dobře je zná. Policistům navíc přesně popsal, jak se k lukrativním nemovitostem v centru Brna politici a jim naklonění lidé dostávali. Jeho slova odpovídají obchodům, které redakce při svém pátrání dohledala ve veřejných rejstřících.

Přesto ale vyšetřovatel jihomoravské policie, jejíž někteří bývalí příslušníci jsou dnes v kauze nazvané Krov stíhaní za manipulace kauz a vynášení ze spisů, prověřování torpédoval. Už ho za to stíhá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). A Hubálkův případ si převzali jeho kolegové z elitní Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

NCOZ už olomoučtí vrchní státní zástupci v Brně dozorují případ Stoka, v němž stíhají či prověřují kvůli stamilionovým manipulacím zakázek v minulém volebním období prominentní členy ANO. Včetně syna šéfa poslaneckého klubu hnutí Jiřího Faltýnka. Po výpovědích Hubálka se ovšem Stoka "rozlévá" dále do minulosti. Do doby, kdy před ANO vládla v Brně ODS.

Podle informací redakce má kauzu na stole žalobkyně Petra Lastovecká. Ta se ke kauze nechtěla vůbec vyjadřovat, ani svůj dozor nad případem potvrzovat: "Ke kauze vám nemůžu říct vůbec nic, ani to, jestli ji dozoruji," řekla Lastovecká

Občanští demokraté ve Stoce

Pojítkem mezi Hubálkovým případem a korupční kauzou Brno-střed je bývalý šéf Správy nemovitostí Brno-střed Petr Kosmák. Po policejní razii v březnu minulého roku se jako jediný ihned doznal k manipulacím zakázek pod vedením tehdejšího místostarosty Jiřího Švachuly (ANO). Dnes je v kauze Stoka spolupracujícím obviněným, což policistům může výrazně pomoci i při současném vyšetřování. Dle Hubálka byl členem skupiny, která předtím v brně manipulovala přidělování městských bytů.

"Já sám jsem se dopustil i samostatných trestných činů, ale základem a podstatou mého jednání byla skutečnost, že jsem nebyl sám, ale tuto činnost prováděla řada dalších osob, o kterých vypovídám. Uvedené osoby se i samy obohatily a dnes jsou majiteli lukrativních nemovitostí na Brno-střed. Na listech vlastnictví figurují tito lidé nebo jejich rodinní příslušníci a nebo nastrčené osoby, které se spolu s námi podíleli na této nezákonné činnosti," vypověděl stíhaný muž.

Hubálek sebe sama v systému staví do pozice takzvané kontaktní osoby, která měla za úkol předem vytipovaným jedincům nabízet dle jejich požadavků nemovitosti do pronájmu a kasírovat za to provize. Magistrátní politici pak v radě a zastupitelstvu odhlasovali, že je nájemníkům Brno odprodá.

"V případech, o kterých vypovídám a vypovídat ještě budu, jsem měl inkasovat od těchto lidí peníze ve výši, která mi byla předem sdělena a které jsem musel odnést určitému člověku, který byl zapojen do systému. Nikdy bych sám nedokázal realizovat tolik nájmů a prodejů bytů a nebytových prostor," hájil se ve výpovědi Hubálek.

Detailní informace o městském majetku

S redakcí Hubálek mluvit nechtěl. Jeho nynější právník Richard Novák odkázal na policii a státní zastupitelství. "Probíhá vyšetřování. Zatím se k tomu vyjadřovat nemůžeme," uvedl redakci.

Hubálek měl dle svého tvrzení díky svým kontaktům s prominentními politiky detailní informace. Disponoval seznamem volných městských bytů a v něm měl označeny ty, které brzy půjdou do privatizace. Od těchto bytů pak dostal i klíče. Zájemce tak na prohlídky vodil ještě mnohem dříve, než městská část úmysl pronájmu zveřejnila. A za provizi (podle Hubálka někdy i více než milionovou) jim mohl slíbit, že když si byt pronajmou, za nějakou dobu si ho jako nájemníci budou moct výhodně - za zlomek jeho skutečné hodnoty - přednostně odkoupit.

Do problémů se Hubálek dostal potom, co od lidí, kteří měli zájem o brněnské byty, vylákal peníze a ty si pak nechal. Expolitik se ale necítí vinen sám.

Byty pro exministra spravedlnosti, radního i primátorku

Za osoby, které měly v jím popsaném systému "rozhodovací pravomoc", přitom označuje vlivné politiky ODS, kteří v té době na brněnské radnici seděli. "Hlavní skupinu tvoří Pavel Blažek, Robert Kerndl a Ota Bradáč, kdy se tito seznámili při studiích na VŠ, kdy Kerndl a Bradáč si zde dodělávali doktorandské studium a Pavel Blažek zde učil," uvedl Hubálek.

Poslanec Pavel Blažek se svým dobrým známým, nynějším náměstkem primátorky Robertem Kerndlem, si dle Hubálka zprivatizoval bytový dům v ulici Veveří, jenž následně pronajímali.

Z katastru nemovitostí vyplývá, že zmíněný dům koupila společnost KB plus, kterou v té době ovládali Kerndl s bývalým místostarostou pro oblast majetku na Brně-střed Otakarem Bradáčem. Bradáč Aktuálně.cz potvrdil, že Blažka ze studií skutečně zná. Firma ihned rozsáhlý dům přeprodala, a to za pouhých 315 tisíc, akciové společnosti Slide s neznámým vlastníkem.

Mezi lety 2007 a 2011 ale firmu Slide vlastnili Blažek s Kerndlem, a jak oba redakci sdělili, společnost vlastní i nyní. Ze zápisů valné hromady firmy rovněž plyne, že jí předsedá nynější primátorka Vaňková.

Blažek: Je to nesmysl

Podle Blažka však k žádným nelegálním machinacím nedocházelo. "Nikdy jsem nic nezprivatizoval a ani s městským majetkem neobchodoval," řekl Blažek.

Po volbách v roce 2014 privatizaci městských bytů nová koalice ANO dočasně stopla kvůli dalšímu případu. Ukázalo se, že radní (mezi nimi i zástupci ODS) na jedné z posledních schůzí v minulém volebním období odklepli záměr prodeje památkově cenného secesního domu Tivoli na Konečného náměstí. Původně si ho chtělo město nechat, protože jej v roce 1996 opravilo za více než čtyřicet milionů korun.

Mezi těmi, kteří by se tak mohli dostat k městskému majetku za třetinu tržní ceny, byla i žena exministra spravedlnosti za ODS Pavla Blažka Alena, která má v Tivoli už 15 let exekutorskou kancelář. V domě bydlí i sám Blažek. A ve vedlejším vchodě zase Bradáč. Dům kvůli kontroverzi dodnes vlastní město. Nedávno ho ale paradoxně nájemníci, mezi nimi Blažek a spol. opět navrhli k privatizaci.

Blažek se dělí o další bytový dům - tentokrát v brněnských Zábrdovicích také se svým bývalým náměstkem na ministerstvu spravedlnosti a spolužákem z brněnského gymnázia Radomírem Daňhelem. Také jeho Hubálek označuje za jednoho z vedoucích článků skupiny.

"Není to pravda, vůbec nevím, proč to pan Hubálek říká. Já jsem nikdy žádné městské byty nekupoval ani neřešil," řekl Daňhel. To ale není přesné. V roce 2001 vydražil (spolu s brněnskou advokátkou) velký městský bytový dům za 9,4 milionu korun. Aukce se účastnil pouze on, nikdo jiný se nepřihlásil, přičemž původní cena nemovitosti byla dle znaleckého posudku stanovena na 11 milionů. "Ale to bylo v rámci veřejné dražby a probíhalo to standardně," odpověděl na poznámku redakce o jeho nákupu Daňhel.

Kerndl zase i s manželkou vlastní byty v dalším bytovém domě na Veveří, ve kterém má byt i jeho nevlastní bratr Kamil Kotěra. Roman Kotěra svůj byt na zmíněné adrese před nedávném Kerndlovi daroval. Dvojčata Kotěrové jsou podle Hubálka dalšími články jím řečené organizované skupiny.

Roman Kotěra je dnes místostarostou městské části Brno-střed, přičemž má na starosti nebytové prostory, ekonomiku a finance. Jejich nevlastní sourozenec Kerndl odmítl, že by měl s údajnou nelegální činností cokoliv společného. "K žádným manipulacím s přidělováním nájemního bydlení nikdy nedocházelo," reagoval Kerndl. Stejně tak i jeho bratři Kotěrové dementovali, že by kupčili s městským majetkem.

Hubálek ukázal na dnešní primátorku Brna

A NCOZ prověřuje i výpověď, v níž popsal Hubálek to, jak se podle něj do obchodů zapletla současná brněnská primátorka Vaňková. Ta má na Blažka také blízké vazby. V minulosti u něj začínala jako koncipientka a seděla rovněž v představenstvu firmy Breas, jejímž byl Blažek jediným akcionářem. Firma prováděla dražby majetku lidí a firem v insolvenci.

Podle Hubálka se pro Vaňkovou, která na 20 let sedí v zastupitelstvu Brno-střed, připravovala privatizace bytového domu v ulici Hlinky 46. V té době byla Vaňková radní.

"Brno-střed schválilo zpočátku nájemní smlouvy na půdní prostory, kdy nájemníky byl pan Vaněk, což byl její švagr, a jeho přítelkyně," popsal Hubálek. Dokumenty, které jsou uloženy na radnici Brno-střed, Hubálkova slova potvrzují. V listopadu 2012 rada radnice skutečně schválila pronájem půdních prostor v daném domě - a to Ondřeji Vaňkovi - švagrovi současné primátorky. "Je to už dlouho, přesně si nepamatuji. Se švagrovou jsme to ale neřešili," řekl Vaněk.

V dubnu 2014 jeho pronájem ale skončil. "Robert Kerndl mi tenkrát sdělil, že Vaňková se dostala do finančních problémů a že by bylo dobré najít nového zájemce. Za půdy na Hlinkách jsem vyplatil paní Vaňkové 1,2 milionu korun. Za byt, který je v přízemí, částku 500 tisíc korun, kterou jsem předal Romanu Kotěrovi," pokračoval Hubálek.

Peníze dle jeho tvrzení Vaňková dostala za to, že od plánu ustoupila. "Bytový dům pro mě 'připravován' nebyl a Hubálek mi nikdy žádné peníze nepředal," reagovala Vaňková. "Žádné peníze jsem od Hubálka nepřijal," doplnil Kotěra.

Všechny zmíněné označuje Hubálek za členy skupiny, která se manipulování nemovitostí systematicky věnovala.

Seznámení v Rojetíně

Hubálek se prý nejprve zhruba před deseti lety seznámil s Kerndlem, který měl chatu ve vesnici kousek od Rojetína, kde Hubálek starostoval. Přes něj potom s Blažkem, Kotěrou či Bradáčem.

Související Ministr Blažek nakupoval vedle bytů i pozemky

Kerndl to potvrdil. Podle něj se s Hubálkem seznámil na jeho žádost přes Hubálkova bývalého tchána. "Někdy se prostě seznámíte s někým, kdo se v budoucnu ukáže být úplně jiným člověkem, což je i případ pana Hubálka," řekl redakci Kerndl.

Důkazy o blízkých vztazích všech zmíněných jsou opět veřejně dohledatelné i v katastru. Kerndl s Hubálkem a Blažkem zastupovaní právničkou Vaňkovou v Rojetíně v minulosti nakupovali pozemky. A později další získala i Vaňková. Poslední letos v únoru. Hubálek v Rojetíně starostoval do roku 2015. Když skončil, nezůstalo po něm účetnictví a obec se ocitla v exekuci.

Blažek: Je to politický boj

Blažek, stejně jako Vaňková i Kerndl mají zato, že Hubálkova výpověď jen slouží politickému boji mezi ODS a částí hnutí ANO.

"Již více než před rokem jsme byli upozorněni, že celý předmětný trestní spis s těmito výpověďmi obviněného Hubálka byl nabízen různým osobám v Brně ke koupi a k využití, a to včetně představitelů některých politických stran. Trestní spis se tehdy dostal do rukou i poslanci Pavlu Blažkovi, který reagoval okamžitým podáním trestního oznámení," napsali v reakci na dotazy Aktuálně.cz a HN.

I Ota Bradáč podle Hubálka řešil byty přímo pro sebe - a to konkrétně privatizaci bytového domu v Hrnčířské ulici. I jeho napojení na zmíněnou nemovitost lze ověřit v katastru - Bradáč je předsedou společenství vlastníků daného bytového domu, kde vlastní byty on i jeho společnost. "Nikdy jsem nic neprivatizoval. V tomto domě se na mě převedl členský podíl. Vše zcela legálně," uvedl Bradáč. Hubálka označuje za člověka, který se pomátl. "A to není urážka," dodal.

Hubálek rovněž promluvil o tehdejším starostovi městské části Brno-střed Liboru Šťástkovi. Protikorupční sdružení Oživení na něj už v roce 2015 podalo trestní oznámení, protože tři týdny před komunálními volbami zprivatizovali za 700 tisíc korun třípokojový městský byt v ulici Jana Uhra jeho příbuzní, jak tehdy upozornila Mf Dnes.

"Na bytovém odboru zpočátku dělala Alexandra Belušíková, která je příbuzná od Šťástky a to přes pana Pavla Belušíka, kdy na Belušíka si pan Šťástka psal nějaký privatizovaný majetek. Konkrétně se jedná o část bytového domu na rohu ulic Jana Uhra, kdy v tomto bytovém domě je zřízena restaurace U Kroužku, která je formálně psaná na pana Belušíka a ještě nějaký byt," uvedl Hubálek.

Šťástka jeho tvrzení o údajném členství ve skupině kupčící s městským majetkem odmítá. "To je samozřejmě nesmysl. Byt Belušíkových byl v pořádku, šetřila to i policie," reagoval Šťástka. Na poznámku o tom, že v té době ještě policisté nicméně neměli výpověď Hubálka, odpověděl, že neví, co v jeho výpovědi je.

Původní vyšetřovatel případu dle GIBS kauzu manipuloval

Hubálek přitom původně nevypovídal. Dle svých slov se k tomu rozhodl až kvůli nátlaku na svou ženu, které prý "zainteresované osoby" vyhrožují.

Expolitik si ovšem musel svou vlastní výpověď, v níž chtěl pavučinu vztahů popsat, tvrdě vynutit. V dubnu 2019 požádal o statut spolupracujícího obviněného. V dopise směřovaném NCOZ, GIBS, a krajskému státnímu zastupitelství si stěžuje, že ho ani tři čtvrtě roku po zatčení nikdo nevyslechnul v míře, v jaké žádal - to znamená, aby kompletně popsal organizovanou skupinu, která podle něj ovládala přidělování nemovitostí v Brně. "Mohou využít této situace (kdy se nic nevyšetřuje), že doslova zametou stopy a některé důležité materiály v písemné formě zmizí," apeloval na detektivy Hubálek.

Jeho případ původně vyšetřoval šéf brněnské hospodářské kriminálky Vladimír Machala. Web ekonomickydenik.cz už upozornil, že je Machala za svůj způsob vedení případu nyní stíhaný. Redakce má text jeho obvinění k dispozici.

Dle GIBS o průběhu vyšetřování informoval svého kamaráda Petra Kosmáka, který je dnes stíhaný v kauze Stoka, a to za to, že od podnikatelů vybíral na radnici vedené ANO za zakázky provize. A dle Hubálka byl i součástí skupiny, která společně s ním za předchozí éry ODS manipulovala přidělování městských bytů. "Nebudu se k tomu vyjadřovat," reagoval Kosmák.

Vyšetřovatel Machala dokonce neváhal Kosmáka přizvat i na "domovku" do Hubálkova bytu a probírat se společně s ním důkazy. Ty teď mohou být znehodnoceny. "Pokud by měl případ stále na starosti Machala, nejspíš by se nic nevyšetřilo," řekl HN zdroj blízký nynějšímu vyšetřování.

Machala své stíhání, ani postup vyšetřování Hubálka komentovat nechtěl. GIBS ovšem při výsleších začal tvrdit, že o Kosmákově účasti v celé věci nic nevěděl a naopak státní zastupitelství sám začal aktivně upozorňovat, že Hubálek je pouze bílý kůň a kauza kupčení s byty je mnohem větší a zasahuje síť 10 až 15 osob, kterou s jeho pomocí začal rozkrývat. "Jsou tam utajované informace, to moc dobře víte," řekla Machalova obhájkyně Klára Samková a položila telefon.

Hubálkovo stíhání, které inicioval Machala, ovšem není jeho první problém se zákonem. Jihomoravští policisté už ho za manipulace s byty stíhali jednou - v roce 2014. Případ ale nakonec odložili. Poškození totiž výpovědi stáhli. Hubálek loni policistům popsal, že vyšetřování, z něhož vyvázl, policisté dle něj také manipulovali.