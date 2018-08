před 1 hodinou

Řidič osobního auta zemřel dnes večer u jihočeské Třeboně po čelním střetu s kamionem na silnici I/34 směrem na Jindřichův Hradec. ČTK to dnes řekl krajský policejní mluvčí Miroslav Doubek. Řidič kamionu utrpěl lehká zranění a po ošetření na místě ho záchranáři převezli do českobudějovické nemocnice. Nehoda se stala krátce před 20:30. Řidič středního věku v osobním autě Citroën Saxo jel ve směru od Třeboně na Jindřichův Hradec a na rovném úseku přejel ze zatím blíže neurčených důvodů do protisměru. "Tam se čelně střetl s nákladním vozidlem, kamionem tovární značky Mercedes-Benz," řekl Doubek.