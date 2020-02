Ve čtvrtek večer začne sněžit, napadnout může místy až 15 centimetrů sněhu

Do Česka přijde pro letošní zimu ne tak obvyklé intenzivní sněžení. Od čtvrtečního večera by mohlo nasněžit místy až patnáct centimetrů sněhu. Teploty se ale budou držet pod bodem mrazu pouze v noci, takže sníh bude tát. Sněžit může také o víkendu, v novém týdnu se oteplí až k 10 stupňům, obloha však zůstane převážně oblačná až zatažená.

Meteorologové původně očekávali sníh jen na jihozápadě Česka, podle jejich aktuální informace se však sněžení přesune i na východ republiky, přičemž na východě Zlínského a Moravskoslezského kraje může napadnout do pátečního dopoledne až 15 centimetrů sněhu.

Sníh má být většinou mokrý a hrozí to, že bude lámat stromy, způsobí škody na elektrickém vedení a s tím související výpadky proudu, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Současně zůstává v platnosti upozornění na silný vítr na jihu země. Foukat má od půlnoci do pátečních 10:00 v Jihočeském, Plzeňském a Jihomoravském kraji a na Vysočině a v nárazech může přesáhnout rychlost 70 kilometrů v hodině.

Sněžit má začít ve čtvrtek kolem 19:00 ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji, kde by mělo do pátečního rána připadnou od čtyř do 12 centimetrů sněhu. Sněhovou nadílku mezi třemi až sedmi centimetry sněhu očekávají meteorologové od půlnoci do pátečních 11:00 na většině území Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Ve východních okresech Moravy by ve stejnou dobu mohlo napadnout až 15 centimetrů sněhu.

Ve čtvrtek se budou teploty pohybovat od 3 do 7 stupňů Celsia. V noci pak teploty klesnou na -2 až 2 stupně Celsia.

Počasí v pátek bude zpočátku zatažené se sněžením, během dne je třeba od západu očekávat proměnlivou oblačnost a místy sněhové přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 2 do 6 stupňů Celsia. V noci se ochladí na -3 až 1 stupeň.

V sobotu bude oblačno až zataženo, od západu postupně sněžení, které bude přecházet v déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 4 do 8 stupňů Celsia, v Čechách až 10 stupňů. V noci teploty klesnou na -4 až 0 stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti mohou klesnout až na -6 stupňů.

V neděli bude převážně oblačno, na východě je třeba počítat s přeháňkami, které mohou být v oblastech nad 800 metrů smíšené nebo sněhové. Mírně se oteplí na 5 až 9 stupňů Celsia. Po půlnoci teploty klesnou na 0 až 4 stupně Celsia.

Pondělí bude oblačno až zataženo, přechodně však může být polojasno. Místy je třeba počítat s přeháňkami a deštěm. V místech nad 800 metrů můžou být srážky sněhové. Rtuť teploměrů bude ukazovat nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů Celsia, v noci -2 až 2 stupňů.

Ve zbytku pracovního týdne bude zataženo až oblačno, přechodně místy polojasno. Bude potřeba místy počítat s deštěm a přeháňkami. Srážky na horách budou sněhové. Teploty od 4 až 9 stupňů Celsia. V noci pak teploty budou klesat na -2 až 3 stupně.