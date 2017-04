Předpověď počasí: Chladno a deštivo bude do konce měsíce, oteplení nastane až začátkem května

před 1 hodinou

Chladné a deštivé počasí bude pokračovat i příští týden, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Průměrná teplota se bude v posledním dubnovém týdnu pohybovat okolo 11 stupňů Celsia, v noci kolem 2 stupňů. Oteplit by se mělo až začátkem května, kdy taky ubude srážek.

Praha - Chladné počasí s deštěm bude v Česku vládnout i příští týden.

Na počátku května se ale oteplí a ubude i deště. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Průměrná teplota přes den se bude v následujícím týdnu pohybovat kolem 11 stupňů Celsia. V noci se ochladí zhruba na dva stupně.

"Následně očekáváme oteplení, takže následující tři týdny by měly mít výrazně vyšší teploty vzduchu než jsou v současnosti," uvádí předpověď. Platit by to podle ní mělo zejména v období od 8. do 14. května.

Kromě chladného počasí očekávají meteorologové příští týden taky vydatné dešťové srážky.

"V dalších týdnech se celkové úhrny srážek budou pravděpodobně pohybovat v blízkosti normálních hodnot pro danou roční dobu," dává naději předpověď.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 24. dubna do 21. května je 12,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2000, kdy průměr činil 16,5 stupně Celsia.

Zatím nejnižší průměr meteorologové zaznamenali v roce 1980, a to 7,8 stupně Celsia.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje opakovaně ČHMÚ.

Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent.

Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

