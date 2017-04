Živě: Česko zasypal sníh, na horách napadlo až 30 centimetrů. Na silnicích se tvoří ledovka i jazyky

Na Žďársku je ráno kvůli náledí řada silnic zablokovaná a neprůjezdná. Řidiči by podle policie měli vyjíždět jen v nejnutnějších případech. Na silnicích leží souvislá vrstva ledu, blokují je stojící kamiony a za nimi osobní vozidla. "Pokud to není zcela nutné, měli by řidiči cestu na Žďársko dnes odložit," řekla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Jinde na Vysočině problémy nejsou.