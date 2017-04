Mrazy možná popálí brambory. Katastrofu ale nečekáme, hlásí šéf zelinářů

před 54 minutami

Návrat zimy zemědělce překvapil. Ti už v minulých týdnech, kdy v Česku bylo jarní počasí, zasadily zeleninu a nyní sledují další vývoj počasí. Obávají se mrazíků, i když proti nim úrodu chrání.

Doporučujeme

Olomouc - Pěstitelé zeleniny s obavami sledují předpověď počasí, jelikož další výraznější ochlazení by jim už mohlo způsobit značné škody na polích s květákem, zelím, špenátem či ranými bramborami. "Zatím jsme pokles teplot přečkali bez větší újmy," řekl agentuře ČTK předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslav Zeman.

"Někde jsem zahlédl, že má být až devět stupňů pod nulou. Tak to už by byl pro nás průšvih," uvedl Zeman. Sněžení podle něj zatím většinou zasáhlo oblasti s nadmořskou výškou přesahující 300 či 400 metrů, kde se zelenina ve velkém nepěstuje. "Například u nás na Litoměřicku zelináři působí na úrovni 150 metrů nad mořem," uvedl Zeman.

Víc než sníh nyní ohrožují pole se zeleninou přízemní mrazíky. Dnes ráno rtuť teploměru i v zelinářských oblastech místy klesla na jeden či dva stupně pod bod mrazu. "Na zeleninu by to ale nemělo mít vliv, protože spousta pěstitelů ji má zakrytou netkanou textilií, která pole bohatě ochrání před teplotami i kolem dvou či tří stupňů pod nulou," řekl Zeman.

Problém by mohli mít pěstitelé raných brambor, které jsou choulostivější na teplotu a mrazivé počasí je může snadno poškodit. "Pokud nejsou zakryté, tak můžou být trošku popálené. Neměla by to ale být žádná katastrofa," míní Zeman.

Letošní rok je podle něj pro pěstitele zeleniny atypický, jelikož se po zimě nezvykle rychle oteplilo a nyní se vrátilo zimní počasí. "Všichni jsme mezitím nastartovali do polí. Například na Litoměřicku se už sklízí špenát," dodal Zeman.

Mrazů se obávají také ovocnáři. Ohroženy jsou hlavně peckoviny, tedy meruňky, broskve a třešně. V noci na čtvrtek mohou teploty v Česku klesnout k minus třem stupňům, na západě země až k minus pěti. V noci na pátek pak k minus pěti stupňům, ojediněle až minus osmi, uvádí meteorologická předpověď.

Související články